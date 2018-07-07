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Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет

46-летняя немецкая принцесса Стефания Сибилла, наследница принца Андреаса Саксен-Кобург-Готского, вышла замуж за 49-летнего Яна Шталя, который работает инженером в компании BMW.

Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет


Церемонию бракосочетания пара провела в замке Фриденштайн в городе Готе. В этом замке уже 200 лет не проводились свадебные торжества. Последнее свадебное торжество здесь состоялось пару сотен лет назад, когда принцесса Луиза Саксен-Готская-Альтенбургская, родительница принца Альберта – супруга королевы Виктории, вышла замуж за герцога Эрнста I Саксен-Кобург-Саафельда.

Пара решила возобновить древнюю традицию, посадив у замка дерево.

Венчание влюбленных запланировано на сегодня, 7 июля, в церкви святого Морица в Кобурге.

Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет


Этот брак для молодоженов стал первым, однако у Шталя имеется сын от прошлой связи.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:25
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