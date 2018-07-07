Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет

Церемонию бракосочетания пара провела в замке Фриденштайн в городе Готе. В этом замке уже 200 лет не проводились свадебные торжества. Последнее свадебное торжество здесь состоялось пару сотен лет назад, когда принцесса Луиза Саксен-Готская-Альтенбургская, родительница принца Альберта – супруга королевы Виктории, вышла замуж за герцога Эрнста I Саксен-Кобург-Саафельда.Пара решила возобновить древнюю традицию, посадив у замка дерево.Венчание влюбленных запланировано на сегодня, 7 июля, в церкви святого Морица в Кобурге.Этот брак для молодоженов стал первым, однако у Шталя имеется сын от прошлой связи.