“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев

Все события произошли в 60-х годах с канадцем Стефаном Михаляком. Мужчина в возрасте 51 года работал механиком, но был увлечен геологией и часто искал золотые и серебряные жилы в окрестностях города. Пока походы не давали нужных результатов, но человек решил продолжить свои исследования и после ночевки в отеле, углубился в чащу леса. Через некоторое время усилия любителя приключений увенчались неплохими результатами, потому что он нашел залежи кварца, рядом с которыми могли быть драгоценные металлы.Пока герой нашей истории решил передохнуть и внимательно осмотреть территорию, однако его насторожил странный звук в небе, напоминающий гоготание гусей. Он заметил два НЛО в форме сигары, которые шли на снижение с идентичной скоростью и излучали красное свечение. Один объект был на 50-метровом расстоянии рядом с невольным свидетелем события, но был похож на огромный диск, а его собрат решил немного зависнуть в воздухе и быстро исчезнуть за горизонтом.Заинтригованный любитель науки сначала нарисовал его в блокноте, а потом решил подойти немного ближе, что внимательно рассмотреть космическое чудо. Корабль пришельцев стал сверкать стальной поверхностью и окружил себя золотистым сиянием. Летающая тарелка имела 12-метровый диаметр и 3-метровую высоту вместе с куполом, откуда вырывались яркие световые столбы. Канадец надел защитные очки, чтобы защитить глаза, а также ощутил потоки горячего воздуха, пахнущего сероводородом, которые шипели, пока работал двигатель.Затем открылся люк, осветивший внутренности НЛО красным цветом, после чего раздались голоса незримых существ, напоминающие человеческие аналоги. Пораженный человек сразу подумал о военных испытаниях и решил предложить помощь пилотам, говоря на известных ему языках. Во время войны он служил в разведке и прекрасно разбирался в технологиях, но с таким аппаратом столкнулся первый раз.Любопытство подтолкнуло мужчину заглянуть внутрь корабля, заметив там непонятные панели с мигающими индикаторами и лучами, пересекающими помещение. Когда он дотронулся рукой в перчатке до 50- сантиметровой стены, она начала плавиться, а пришельцы быстро закрыли люк, после чего НЛО стал похож на монолит, не имеющий отверстий. Он быстро повернулся другой стороной к землянину, после чего возле его груди оказалась раскаленная решетка.Вырвавшийся оттуда воздух поджег одежду канадца, которую тот сразу после снятия бросил на землю, а дальше он потерял сознание от сильной боли. Очнувшись, человек заметил сильные порывы ветра, возникшие после полета объекта, а на месте его посадки виднелся выжженный круг, окруженный листьями и ветками. В воздухе ощущался запах сероводорода и перегоревшей проводки, но тошнота с сильной головной болью не позволила свидетелю события осмотреть это место.После возвращения в лагерь геолог заметил сбои в работе компаса, вот только самочувствие его ухудшалось, так что нужно было возвращаться в отель. Дорога назад заняла много времени, так как Стефан часто останавливался из-за нехватки сил. Потом он вышел на трассу и остановил полицейскую машину, после чего сотрудники органов зафиксировали инцидент в документах. Они заметили человека в куртке без рубашки, просившего их не приближаться к нему на близкое расстояние, говоря о болезни и большом облучении радиацией.Сначала люди подумали, что пострадавшая особа находится в нетрезвом состоянии, но эта версия была опровергнута, хотя налитые кровью белки глаз и бессвязные слова насторожили блюстителей порядка. Канадец отказался поехать с ними в медпункт, предпочитая вызвать врача в гостинице, но оказалось, что тот находится далеко. Жертва гуманоидов позвонила журналистам, чтобы рассказать о контакте с НЛО, но никто не ответил на звонок из-за выходного дня. После приезда домой человек был срочно госпитализирован, и два года находился под наблюдением у специалистов.Никто не мог точно назвать причины, ухудшившие здоровье пациента, однако после обследования медики не нашли у него проблем с психикой, да и анализы кроме небольшого снижения количества лимфоцитов были в норме. На теле человека виднелись язвы от ожога в виде решетки, но потом он стал набирать вес и поправился. Причиной недуга стало облучение небольшой дозой радиации, но полиция решила провести расследование и стала искать следы пришельцев.Они не заметили аномалии, описанной Михаляком, да и сам он не мог показать точное место посадки объекта, а бармен из отеля упомянул о пиве, выпитым постояльцем после возвращения. Однако через время память вернулась к человеку, а дальше эксперты нашли остатки обгоревшей одежды и взяли пробы грунта, где была замечена радиация. Кроме того, листья на дереве имели странные круги красного и коричневого цвета, а в центре площадки остались следы радия-226, являющегося отходом ядерной промышленности.Из-за отсутствия доказательств полицейские обвинили канадца в умышленной доставке вещества, чтобы отпугнуть людей от найденных залежей. Вот только потом многие особы стали сообщать им о полетах НЛО, подходящего под описания этого человека. Он умер в 83-летнем возрасте, а дело было закрыто, но возможно, к нему еще вернуться исследователи в наши дни.