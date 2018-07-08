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Эволюция может быть мифом из-за временного жительства человечества на Земле

В последнее время новые открытия ученых заставили их переосмыслить привычную теорию Дарвина, касающуюся эволюции. Многие эксперты уверены, что она может быть мифом из-за временного жительства человечества на Земле.

Эволюция может быть мифом из-за временного жительства человечества на Земле


Все дело в том, что она до сих пор не имеет подтверждения, базируясь на антропогенезе, согласно которому люди является потомками приматов. Эти животные тоже живут стаей и общаются друг с другом примитивными сигналами, но они относятся к обычным инстинктам, связанным с опасностью или брачными играми. Ученые создали модель примитивного общества макак, которые должны были определять ценности по цветам кругов.

Со временем добровольцы быстро освоили систему и стали делиться на богатых и бедных сородичей. Первые приматы вместе с сообщниками грабили других животных, а самки быстро осознали, что получить деньги можно путем интимных отношений с такими самцами. Вот только опыты удались частично, потому что стая действовала хаотично без четкой структуры. Все участники игнорировали моменты, связанны с логическим мышлением, предпочитая зарабатывать средства легкими способами.

Эволюция может быть мифом из-за временного жительства человечества на Земле


После этого специалисты увидели разницу между интеллектом обезьяны и человека, желающего совершенствовать мир. Первобытные предки умели делать вещи, ставшие толчком для технологического прогресса, а также отличались по расовым признакам, опровергая теорию о единой миграции из Африки. Останки имеют идентичный возраст, так что эволюция не могла за короткое время создать новую цивилизацию, да и культурное наследие народов завело ученых в тупик.

Все сооружения, включая египетские пирамиды, должны были создаваться с помощью современных технологий, о чем красноречиво говорят исследования британцев. Они погрузили на подъемник блок, который по своему весу был аналогичен древнему собрату, вот только 30 человек не смогли даже сдвинуть его с места. Древние документы описывают, что для возведения усыпальниц фараонов было достаточно 10 мастеров.

Эволюция может быть мифом из-за временного жительства человечества на Земле


Люди появились на планете внезапно и до сих пор не могут привыкнуть к таким условиям существования. Все живые организмы стараются сохранять среду обитания, чего нельзя сказать о населении, разрушающем природу для своих нужд. Только разум помог человеку выжить в суровых условиях древности, но другие существа остановились в своем развитии, после чего он убил множество животных, получая от этого процесса удовольствие.

Внеземные создания пришли сюда и колонизировали мир, где процветали настоящие хозяева Земли, после чего античные народы часто видели гуманоидов, открывшим им секреты своих технологий. Остальные страны только в 18 веке смогли достигнуть желаемых результатов, а на египетских фресках до сих пор видны изображения НЛО и звездных карт, поражающих астрономов своей точностью. Логично предположить, что люди станут массово осваивать космос, пытаясь найти следы настоящей родины и разумных собратьев, так что властям выгодно поддерживать иллюзию эволюции обезьян, чтобы отвлечь их внимание от реальности.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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