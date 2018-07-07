АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Ученые выяснили, что самый полезный овощ – цветная капуста

Американские врачи-диетологи пришли к выводу, что наиболее полезной из овощей является цветная капуста благодаря наличию в ней всех жизненно необходимых человеку витаминов и минералов.

Ученые выяснили, что самый полезный овощ – цветная капуста


Кроме того, что этот вид капусты – кладезь витаминов и микроэлементов, она еще и легко усваивается человеческим организмом. Всего лишь в 50 граммах цветной капусты содержится дневная норма витамина С – самого сильного антиоксиданта. Кроме него в капусте много витамина А, ответственного за зрение и кожу, витаминов группы В, укрепляющих нервную и сердечную системы. Капуста способна также вывести из организма вредный холестерин, став таким образом отличной профилактикой сердечных приступов, инфарктов и инсультов.

Медики советуют есть этот вид капусты всем, но особенно страдающим заболеваниями кишечника, печени, желчного пузыря и имеющим проблемы с излишним весом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Политолог: Запад поверг Тунис в хаос
Социологи: После 40 и старше шопинг перестает
Появилась информация о стоимости и дате выхода
Компания Huawei представила планшеты MediaPad M5
Российский авторынок увеличися на 18% за первое
Археологи нашли в Шотландии древнюю доску шахмат
Ученые выяснили, что самый полезный овощ –
Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж
Virgin Galactic откроет космопорт в Италии
В Болгарии создали 5220-сильный электрогиперкар
Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо
Названа дата выхода мощной версии смартфона
Ученые создали «умный» пластырь для лечения
Составлен список фраз, которые нельзя говорить
В Москве в такси ограбили жителя Великобритании
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына,
Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев
Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников
Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке
Toyota смогла занять четверть российского рынка
Обломки двух НЛО обнаружили на западе Казахстана
ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция
В Беларуси девушка упала в купальский костер
Ватные палочки не очищают от серы, а увеличивают
В Эстонии сбежавшая черепаха через 3 года
Анастасия Волочкова отказала детям в белых розах
Эксперты рассказали про дешевые способы заказа
Поклонники восхищаются естественной красотой Юлии
Просмотреть все новости