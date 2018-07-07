Ученые выяснили, что самый полезный овощ – цветная капуста

Кроме того, что этот вид капусты – кладезь витаминов и микроэлементов, она еще и легко усваивается человеческим организмом. Всего лишь в 50 граммах цветной капусты содержится дневная норма витамина С – самого сильного антиоксиданта. Кроме него в капусте много витамина А, ответственного за зрение и кожу, витаминов группы В, укрепляющих нервную и сердечную системы. Капуста способна также вывести из организма вредный холестерин, став таким образом отличной профилактикой сердечных приступов, инфарктов и инсультов.Медики советуют есть этот вид капусты всем, но особенно страдающим заболеваниями кишечника, печени, желчного пузыря и имеющим проблемы с излишним весом.