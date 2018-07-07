АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушному ребенку

Ученые выпустили руководство для родителей непослушных чад. В пособии они указали список фраз, которые нельзя говорить балованному ребенку.

Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушному ребенку


Известные британские психотерапевты Джули Райт и Хизер Турджерон в помощь родителям составили специальное руководство, которое помогает решить любую проблему в воспитании непослушных детей.

Специалисты составили перечень фраз, которые запрещено говорить капризным чадам, поскольку они лишь ухудшают поведение наследников, а также приводят к проблемам во взаимопонимании и взаимоотношениях детей и родителей.

В число таких высказываний входят: Почему ты меня не слушаешь? Сколько раз тебе говорили, что так делать нельзя? Потому что я так сказал (а)! Ты меня уже достал (а)!

Вместо этих фраз психотерапевты рекомендуют использовать действенную методику, которая называется ALP и состоит из трех этапов: сонастройка, установление границы и решение проблемы.

К примеру, если ребенок не хочет покидать магазин, родитель должен перейти к этапу сонастройки – установить зрительный контакт с малышом, при этом нежным голосом заверить его, что понимает, почему ребенок так расстроен и не желает уходить. Далее необходимо объяснить причину, по которой следует покинуть магазин. Следующий этап предполагает мотивацию, то есть компромисс. Ребенку нужно дать понять, что его проблема важна для его родителей, как и для него самого. Малыша необходимо мотивировать на любое действие – рассказать сказку или спеть песню.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа дата выхода мощной версии смартфона
Ученые создали «умный» пластырь для лечения
Составлен список фраз, которые нельзя говорить
В Москве в такси ограбили жителя Великобритании
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына,
Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев
Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников
Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке
Toyota смогла занять четверть российского рынка
Обломки двух НЛО обнаружили на западе Казахстана
ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция
В Беларуси девушка упала в купальский костер
Ватные палочки не очищают от серы, а увеличивают
В Эстонии сбежавшая черепаха через 3 года
Анастасия Волочкова отказала детям в белых розах
Эксперты рассказали про дешевые способы заказа
Поклонники восхищаются естественной красотой Юлии
Honda планирует побить рекорд самой быстрой
Арабские инвесторы вложат до 110 000 000 евро в
В сети рассекретили внешность обновлённой версии
Volkswagen отзывает в РФ более тысячи кроссоверов
Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет
Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд
Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости
Земля может обеспечивать жизнь не более 7
Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во
Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую
«Ё-мобили» продают в Минске за 5 млн рублей
Просмотреть все новости