Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушному ребенку

Известные британские психотерапевты Джули Райт и Хизер Турджерон в помощь родителям составили специальное руководство, которое помогает решить любую проблему в воспитании непослушных детей.Специалисты составили перечень фраз, которые запрещено говорить капризным чадам, поскольку они лишь ухудшают поведение наследников, а также приводят к проблемам во взаимопонимании и взаимоотношениях детей и родителей.В число таких высказываний входят: Почему ты меня не слушаешь? Сколько раз тебе говорили, что так делать нельзя? Потому что я так сказал (а)! Ты меня уже достал (а)!Вместо этих фраз психотерапевты рекомендуют использовать действенную методику, которая называется ALP и состоит из трех этапов: сонастройка, установление границы и решение проблемы.К примеру, если ребенок не хочет покидать магазин, родитель должен перейти к этапу сонастройки – установить зрительный контакт с малышом, при этом нежным голосом заверить его, что понимает, почему ребенок так расстроен и не желает уходить. Далее необходимо объяснить причину, по которой следует покинуть магазин. Следующий этап предполагает мотивацию, то есть компромисс. Ребенку нужно дать понять, что его проблема важна для его родителей, как и для него самого. Малыша необходимо мотивировать на любое действие – рассказать сказку или спеть песню.