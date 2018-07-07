Поклонники восхищаются естественной красотой Юлии Барановской

Поклонники Юлии Барановской восхищаются её естественной красотой. В настоящее время телеведущая находится на отдыхе и радует фанатов снимками, где она без макияжа и злосчастных усов.
Телеведущая решила не тратить во время отдыха время на макияж, наслаждаясь морским бризом без косметики. Поклонники Юлии Барановской восхищаются приятными чертами лица, которыми её одарила природа.
Однако естественная красота и простая одежда телеведущей понравились не всем поклонникам. В комментариях подписчики звезды называют её образ мальчишеским, предлагая Юлии выбрать что-то более женственное и подходящее к её фигуре.
В комментарии к своей фотографии Барановская напасала «Одна страна – одна команда», выражая тем самым поддержку российской сборной по футболу. Настрой телеведущей поддержали подписчики.