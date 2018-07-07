Жук-короед захватил хвойные леса в Томской области

Жуки вида уссурийский "Полиграф" уничтожают леса самой зеленой области Западной Сибири - Томской. Об этом сообщил Петр Черногривов, глава местного филиала Центра карантина растений. Он сказал, что в 13 из 16 районов жук пожирает хвойные леса на особо охраняемых природных участках леса.На борьбу с этим вредителем нет средств ни в Федеральном, ни в местном бюджете. Напомним, что в настоящее время более 2 млн гектаров отданы в аренду на 49 лет китайским заготовителям леса только в Томской области, и на это территории нельзя без согласования проводить какие-либо профилактические работы. По словам специалиста, жука трудно уничтожить химобработкой и только внедрение птиц в его ареал поможет избавиться от вредителя.