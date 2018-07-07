Пауки летают на паутине с помощью определения электрически направленных полей

Пауками используются свойства электрических полей для совершения своих полетов, чувствуют они их, используя возможности своих «сенсорных волосков». Для более подробных исследований, ученые провели ряд экспериментов в условиях лаборатории. Подопытными были выбраны несколько пауков, сам эксперимент проводился в помещения, без какого либо присутствия источника ветра. При всем этом пауки начали летать, но только после того, как пространство наполнили специально генерируемые электрические волны, используя образуемые ими участи полей, пауки перемещались в свободном пространстве. Использовали они для этого нити паутины. Данные животных содержат в строении своего тела специальные волоски, благодаря которым ловят присутствие магнитного заряда.Как рассказали ученые, на основании данного открытия биологи смогут понять способы расселения пауков. Уже планируется проведение экспериментов в условиях дикой природы, по причине существующих погрешностей лабораторных опытов. Ученые намерены выяснить, возможно ли присутствие способностей летать подобно паукам у клещей и гусениц.