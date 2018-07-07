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Пауки летают на паутине с помощью определения электрически направленных полей

Более ранние предположения ученых указывали на то, что способность пауков летать проявляется только в условиях ветреной погоды, когда совершается движения воздушных масс. Однако последние исследования указывают на неверность данного предположения.

Пауками используются свойства электрических полей для совершения своих полетов, чувствуют они их, используя возможности своих «сенсорных волосков». Для более подробных исследований, ученые провели ряд экспериментов в условиях лаборатории. Подопытными были выбраны несколько пауков, сам эксперимент проводился в помещения, без какого либо присутствия источника ветра. При всем этом пауки начали летать, но только после того, как пространство наполнили специально генерируемые электрические волны, используя образуемые ими участи полей, пауки перемещались в свободном пространстве. Использовали они для этого нити паутины. Данные животных содержат в строении своего тела специальные волоски, благодаря которым ловят присутствие магнитного заряда.
Пауки летают на паутине с помощью определения электрически направленных полей


Как рассказали ученые, на основании данного открытия биологи смогут понять способы расселения пауков. Уже планируется проведение экспериментов в условиях дикой природы, по причине существующих погрешностей лабораторных опытов. Ученые намерены выяснить, возможно ли присутствие способностей летать подобно паукам у клещей и гусениц.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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