Четырехлетние дети не проявили желание вспоминать о выборе нужного предмета

С целью доказать данную гипотезу проведен эксперимент с участием более чем двухсот маленьких участников, причем отбирались респонденты соответствующие возрасту от трёх до семи лет. Сначала детям демонстрировали два механизма, которые послужили объектом обучения, заключающегося в помещении внутрь коробки предметов подходящей формы. На следующем этапе провели когнитивное тестирование. Далее переходили сразу к третьему этапу, условия которого содержали монетки и открываемые детьми коробки, которые были одинакового цвета. Поощряли малышей наклейками, одновременно задавая вопрос, запомнили ли они необходимый цвете коробки.Последовали соответствующие выводы - детьми пяти лет и старше останавливались на правильном выборе ответа в половине и больше случаев, в то время как младшие участники, правильно отвечали лишь в трети случаев. Как уточнили исследователи, четырехлетними дети появляется желание запомнить коробку, необходимую для открытия по условию, только желание вспомнить полностью заглушается процессом получения наклеек, что отражается на результате и участники не всегда могут сделать правильный выбор нужной монетки.