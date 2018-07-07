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Четырехлетние дети не проявили желание вспоминать о выборе нужного предмета

Психологами Великобритании после проведенных исследований сделан вывод, что четырехлетними детьми неэффективно используются эпизодическая память при выборе инструментов, причем тех из них, которые могли бы пригодиться им в будущем.

С целью доказать данную гипотезу проведен эксперимент с участием более чем двухсот маленьких участников, причем отбирались респонденты соответствующие возрасту от трёх до семи лет. Сначала детям демонстрировали два механизма, которые послужили объектом обучения, заключающегося в помещении внутрь коробки предметов подходящей формы. На следующем этапе провели когнитивное тестирование. Далее переходили сразу к третьему этапу, условия которого содержали монетки и открываемые детьми коробки, которые были одинакового цвета. Поощряли малышей наклейками, одновременно задавая вопрос, запомнили ли они необходимый цвете коробки.

Четырехлетние дети не проявили желание вспоминать о выборе нужного предмета


Последовали соответствующие выводы - детьми пяти лет и старше останавливались на правильном выборе ответа в половине и больше случаев, в то время как младшие участники, правильно отвечали лишь в трети случаев. Как уточнили исследователи, четырехлетними дети появляется желание запомнить коробку, необходимую для открытия по условию, только желание вспомнить полностью заглушается процессом получения наклеек, что отражается на результате и участники не всегда могут сделать правильный выбор нужной монетки.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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