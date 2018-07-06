Ученые определили причины лучшей устойчивости женщин к психомоторным заболеваниям

Как рассказал доктор Трейси Бэйл, занимающаяся эпигенетикой (исследование изменений экспрессии генов или фенотипов клеток, без воздействия на последовательность ДНК), принцип действия OGT представляет его, как эпигенетический модификатор, проводящий контроль транскрипции гистона H3K27me3. Данный гистон, содержится в большом количестве в плаценте самки, повышая тем самым ее способности сопротивляться к стрессу. Как предположила Бэйл, от этого фактора и зависит способность женщин лучше переносить напряжение.На основании данного открытия, ученые смогут объяснить отличия психомоторных качеств людей. Для кодирования белка, OGT и H3K27me3 имеют большое значение, происходит это в основном во время беременности. Из-за чего у данного процесса много побочных эффектов. Расположен ген OGT на Х-хромосоме, основная его функция - беречь плод в организме матери от волнений. Как предположили ученые, данный механизм можно рассматривать одной из причин, которые наделяют сильную половину человечества уязвимостью и подверженностью воздействия различных психических расстройств. Это может быть шизофрения, аутизм или синдром дефицита внимания.