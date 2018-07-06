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Ученые напечатали на 3D-принтере пластырь для полноценной замены сердечной мышцы

Командой медиков из Чикаго, представляющих BIOLIFE4D, сделан научный прорыв в создании человеческого сердца, причем уже получена модель, в которой материалом послужили собственные клетки пациента.

Одной из сложнейших операций считается трансплантация органов человека, которая спасла человечеству уже тысячи жизней. Сложность в том, что у пересаженных органов есть свои определенные сроки годности. Время приводит к их неработоспособности, даже при отличном состоянии всего организма. В результате, пересаженные органы отторгаются и человек погибает.

Ученые напечатали на 3D-принтере пластырь для полноценной замены сердечной мышцы


Но есть и решение проблемы, устранение которой возможно заменой поврежденных органов другими, на уже выращенными из стволовых клеток, которые взяты из собственного организма человека. Вариантом подобного решения специалисты предлагают технологию органической 3D-печати. Ее возможности позволяют в прямом смысле печатать строение любого нужного органа или ткани из индивидуальных, живых клеток пациента. На этом и основано решение компании BIOLIFE4D, достичь возможности с помощью печати, воспроизвести сердце человека, как полноценный здоровый орган.

Пока остается проблемой получение необходимого количества живых клеток для полноценной работы. Но есть положительные результаты, в которых ученые предлагают пластырь из ткани, образующей мышцу сердца. Это не полноценная замена сердца, однако заменить пораженные участки сердца вполне возможно. Свойства пластыря биосовместимы и легко взаимодействуют с клетками в организме больного.

В ближайшее время, пластыри найдут практическое применение. Следующим этапом BIOLIFE4D будет печать полноразмерной 3D-копии человеческого сердца.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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