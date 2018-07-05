АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Инженеры MIT создали модель дешевых ножных протезов из нейлона

Инженерами Массачусетского технологического института реализован проект по созданию модели недорогих протезов ног, с использованием материала из нейлона. Данное изобретение революционно и открывает новое направление в области медицины. Подробно разработка описана в статье издания Journal of Mechanical Design.

Универсальность методики, заключена в индивидуальном подходе при выборе размеров, а так же установке параметров и степени жесткости протеза. Причем для определения данных показателей, достаточно знать только массу тела, а так же параметры ноги, сохранившейся у пациента.

Инженеры MIT создали модель дешевых ножных протезов из нейлона


Как утверждают авторы технологии, организационные моменты при подходе к созданию их протезов, значительно отличается от существующих аналогов. Исследователями отмечено, что особенности использования разработки не совпадают и с существующими методиками, разработанными для создания искусственной конечности. Первое, что делают специалисты, создают форму ступни, максимально приближенную к оригиналу. Инженерами принято решение использовать другое направление, сосредоточившись на функциях голени.

Инженеры провели изучение и анализ механизма движения голени человека при совершении им ходьбы, взяв за входящие данные зависимость параметров ноги от массы тела. На следующем этапе, исследователи поставили условие для математической модели, решение которой позволило получить оптимальные результаты по соответствию размеров и показателей жесткости искусственной ступни.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался
Радимов оценил шансы сборной России по футболу в
По словам Ирины Пинчук, сердце Романа Гриценко
Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего
Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может
Инженеры MIT создали модель дешевых ножных
Ученые: Самые хитрые охотники - удавы
Во время полной анестезии человек частично
Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида
Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в
Астрономы определили похожие свойства для пушинки
Фотографии превращаются в наброски с помощью
Никита Турчин предсказал Александру Гобозову
Супруга умершего Олега Яковлева требует признать
Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во
Канчельскис о вылете Месси и Роналду с ЧМ-2018:
Фигуру Ольги Бузовой сравнили с
Зрители «Дома-2» уверены, что руководство проекта
Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «детском
Новые требования ФСБ к маркировке лекарств
Алла Пугачева не придёт к Александру Домогарову
Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги
Опрос: 75% россиян считают, что качество знаний
Александра Черно снова устроила истерику на
Маша Кохно простила Андрею Штриху его измену
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за
Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова
Загоревшая Елена Захарова в платье «клумбы»
Швейцарские ученые определили дейсвующий способ
Просмотреть все новости