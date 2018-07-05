Инженеры MIT создали модель дешевых ножных протезов из нейлона

Универсальность методики, заключена в индивидуальном подходе при выборе размеров, а так же установке параметров и степени жесткости протеза. Причем для определения данных показателей, достаточно знать только массу тела, а так же параметры ноги, сохранившейся у пациента.Как утверждают авторы технологии, организационные моменты при подходе к созданию их протезов, значительно отличается от существующих аналогов. Исследователями отмечено, что особенности использования разработки не совпадают и с существующими методиками, разработанными для создания искусственной конечности. Первое, что делают специалисты, создают форму ступни, максимально приближенную к оригиналу. Инженерами принято решение использовать другое направление, сосредоточившись на функциях голени.Инженеры провели изучение и анализ механизма движения голени человека при совершении им ходьбы, взяв за входящие данные зависимость параметров ноги от массы тела. На следующем этапе, исследователи поставили условие для математической модели, решение которой позволило получить оптимальные результаты по соответствию размеров и показателей жесткости искусственной ступни.