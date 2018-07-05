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Астрономы определили похожие свойства для пушинки и нейтронной звезды

После сравнения астрономами скорости падающей пушинки и нейтронной звездой, как наиболее плотного тела во Вселенной выяснилось, что предполагаемая разность между объектами составляет не больше трех частей на один миллион.

Физиками проверено в своей работе базовое понятие в теории относительности Альберта Эйнштейна, известного, как принцип эквивалентности. Следуя ему, частицами света, обладающими разной длиной волн, за равные промежутки времени доходят до пространства нашей планеты, даже если при этом на их пути встречаются мощные гравитационные поля. Принципу эквивалентности под силу объединить пушинку с нейтронной звездой. Он неоднократно проверялся с использованием произведенных в Европе аппаратов Galileo и космических зондов.
Астрономы определили похожие свойства для пушинки и нейтронной звезды


Очередная попытка доказать доводы великого физика Эйнштейна и их справедливость, удалась методом наблюдения за странностями звездной системой J0337+1715, расположенной в созвездии Тельца. Как объяснили астрономы, данное скопление содержит в своем составе три «погибших» космических объекта, представленных пульсаром и двумя белыми карликами. Один из объектов вырабатывает поток мощных гравитационных волн, находится при этом от своих соседей на очень маленьком расстоянии.

Именно странность устройства данной звездной системы и позволило ученым организовать проверку правильности выводов Эйнштейна. Пульсар был использован прообразом «гири», одному из белых карликов отвели роль «пушинки». Вторым карликом совершалось притягивание к себе как «тяжеловеса», так и более легкого объекта. В итоге, теория относительности была доказана в очередной раз, так как наблюдались почти одинаковые скорости «гири» и «пушинки».
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:15
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