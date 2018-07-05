Ученые - 8 чашек кофе в день снижают риск преждевременной смерти

В течение 10-ти лет исследователями Национального института онкологии и Национальных институтов здравоохранения США проводилось изучение состояния здоровья, а так же сопутствующие его изменения у 500 тысяч человек, возрастом от 38 до 73 лет. Целью исследований специалистов было определение, как много кофе выпивает каждый из волонтеров, причем учитывался ежедневный объем. Результаты показали, что при условии употребления напитка до восьми чашек в день, сокращаются риски, приводящие к преждевременному летальному исходу на 14%. Для пациентов, выпивавших до шести чашек, данный показатель отмечен на уровне 11%.Наименьший уровень риска отмечался в числе тех, которые предпочитали меньше чем пять чашек в день. Как высказался доктор Эрик Лофтфильд, известный специалист эпидемиолог, по общему показателю, риск преждевременной смерти снижался абсолютно у всех любителей кофе.Следуя доказательствам, к которым пришли некоторые ученые, акриламид может спровоцировать рак. Но по наблюдениям, которые отмечены в настоящее время, нет достоверных и неопровержимых доказательств того, что польза от кофе может намного превышать его вред.