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Искусственный интеллект научился точно определять признаки инфаркта миокарда

Ученые Германии, после проведенных исследований сделали вывод, что возможности искусственного интеллекта позволяют определить не хуже чем практикующие медики, явную угрозу инфаркта миокарда. Риск определяется с помощью анализов, проводимых электрокардиографией.

Происходит инфаркт миокарда по причине закупорки сосудов, которые доставляют кровь, содержащую кислород в область сердечных мышц. Происходят необратимые последствия, при условии длительности такого состояния от 20 до 40 минут. Традиционный способ, при любых проблемах в области сердца, представлен диагностированием с использованием ЭКГ. Только данному анализу свойственен значительный недостаток, представленный требованиями длительного ожидания полученных результатов.

Искусственный интеллект научился точно определять признаки инфаркта миокарда


Проведенная работа, связанная с созданием нейросети, для успешного ее завершения потребовала от ученых анализа 148 показателей электрокардиограмм от пациентов с инфарктом, а так же 80 анализов здоровых людей. При этом, для обучения искусственного интеллекта было использовано 90% результатов, а остальные 10% использовали для тестирования способностей нейросети.

Общие результаты эксперимента были сведены в результат, который показал чувствительность алгоритма на 93,3 процента правильно. Ученые уверенны, что данная разработка готова для использования, в скором будущем, к условиям медицинских учреждений.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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