Искусственный интеллект научился точно определять признаки инфаркта миокарда

Происходит инфаркт миокарда по причине закупорки сосудов, которые доставляют кровь, содержащую кислород в область сердечных мышц. Происходят необратимые последствия, при условии длительности такого состояния от 20 до 40 минут. Традиционный способ, при любых проблемах в области сердца, представлен диагностированием с использованием ЭКГ. Только данному анализу свойственен значительный недостаток, представленный требованиями длительного ожидания полученных результатов.Проведенная работа, связанная с созданием нейросети, для успешного ее завершения потребовала от ученых анализа 148 показателей электрокардиограмм от пациентов с инфарктом, а так же 80 анализов здоровых людей. При этом, для обучения искусственного интеллекта было использовано 90% результатов, а остальные 10% использовали для тестирования способностей нейросети.Общие результаты эксперимента были сведены в результат, который показал чувствительность алгоритма на 93,3 процента правильно. Ученые уверенны, что данная разработка готова для использования, в скором будущем, к условиям медицинских учреждений.