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Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту после инсульта

Как один из способов реабилитации пациентов после инсульта, в России предложен новый метод. Связан он с лечение моторики с помощью развивающих компьютерных игр. Данная система разработана учеными Санкт-Петербурга.

Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту после инсульта


Как объяснили сотрудники университета СПбПУ, после инсульта, функции здорового полушария мозга пациента, могут взять под свой контроль часть функций пораженных областей. Развитию моторики способствуют физические упражнения, но обусловленные ими действия вовсе не обязательны, так как возможности мозга человека позволяют просто представлять любое выполнение поставленных перед ним задач. Сам процесс игры, которую предложили пройти пациентам, активизирует определенные участи мозга, при этом за выполнением работы которых следит компьютер. При мысленно совершаемых действиях в головном мозгу может возбуждаться тот же состав нейронных паттернов. Но здесь стоит учитывать, реабилитационный период требует обязательных физических упражнений, их исключать ни в коем случае нельзя, слабый организм больных программа поможет и переутомить.


Помогал сотрудникам Петербургского университета стартап iBrain, который представил электроэнцефалограф, выявляющий активность и работу участков мозга, далее эти данные использовались, как рабочая информация для искусственного интеллекта. Системой учитывались полученные данные, и пациенту предлагалось пройти по территории виртуального сада, собирая фрукты с ветвей. Период такой реабилитации может составить примерно два месяца, причем она возможна для использования в домашних условиях.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:35
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