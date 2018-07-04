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Ученые: Ожирение приводит к раку толстой кишки

Ожирение, темпы которого растут во всем мире, связано с раком толстой кишки, но механизм его был загадкой. В новом исследовании ученые Йельского университета обнаружили, как ожирение приводит к росту опухоли у мышей, раскрывая потенциальные стратегии борьбы с этим заболеванием.

Ученые: Ожирение приводит к раку толстой кишки


Под руководством доцента Рэйчел Перри исследовательская группа изучила мышей с имплантированными опухолями или с генетической моделью рака толстой кишки. Сначала ученые исследовали влияние диеты с высоким содержанием жиров на мышей. Затем они дали мышам одно из двух лекарств: либо препарат, сжигающий2 жир в печени, действуя как протонофоре митохондрий с контролируемым высвобождением (CRMP), или метформин, наиболее часто назначаемый препарат для диабета во всем мире.

Исследовательская группа обнаружила, что высокий уровень инсулина был связующим звеном между ожирением и раком толстой кишки, сказал Перри. Инсулин увеличивает поглощение глюкозы в опухолях, приводя к росту опухоли. Исследователи также обнаружили, что оба препарата снижают уровень инсулина и замедляют рост опухоли у мышей.

«Это исследование является первым доказательством того, что высокие уровни инсулина в результате ожирения приводят к раку толстой кишки, увеличивая поглощение глюкозы в этих моделях», - сказала Перри. В то время как необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, применимы ли данные к людям, подразумевается, что терапия, снижающая инсулин, - метформин, CRMP или даже физические упражнения - может помочь замедлить или предотвратить рак толстой кишки.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:15
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