Ученые назвали одну причину сразу многих опасных болезней

Точнее – недостаток этого гормона в организме. Согласно медицинской статистике, выявленной американскими учеными, он в недостатке у 22% людей молодого, 36% - среднего и 35% - пожилого возраста.Эксперты, стремясь найти закономерность в развитии многих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, анализировали истории заболеваний несколько тысяч своих сограждан-мужчин разного возраста. Для всех выявилась одна закономерность: самые незащищенные для этих опасных болячек те, у кого низкий уровень "мужского" гормона.Кроме того, эксперты отметили, что низкий тестостерон фиксируется гораздо чаще, чем это считалось до сих пор. А это отрицательно влияет на поведение сильного пола: нервозность, суетливость, частые "приступы" плохого настроения становятся их спутниками.По мнению медиков, недостатком тестостерона чаще всего страдают те, у кого имеется лишний вес и маленькая физическая активность. Когда мужчина весит на 30% больше нормы, его организм запускает выработку «женского» гормона эстрогена. Поэтому и появляются всякие женские свойства, вроде обидчивости, капризности и даже изменений в фигуре по женскому типу.Также к врагам тестостерона медики причислили злоупотребление спиртным, ряд лекарственных препаратов, хронический простатит, вегетарианство и недостаток жиров в продуктах.По рекомендации медиков мужчины, себе же во благо, должны регулярно проверять количество гормона, ведь как правило, его понижение идет безо всяких симптомов, но последствия этого серьезные.