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Ученые назвали одну причину сразу многих опасных болезней

Ученые рассекретили, какая одна причина может вызывать сразу множество опасных заболеваний хронического характера. Виновником этого «букета» оказался гормон тестостерон.

Ученые назвали одну причину сразу многих опасных болезней


Точнее – недостаток этого гормона в организме. Согласно медицинской статистике, выявленной американскими учеными, он в недостатке у 22% людей молодого, 36% - среднего и 35% - пожилого возраста.

Эксперты, стремясь найти закономерность в развитии многих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, анализировали истории заболеваний несколько тысяч своих сограждан-мужчин разного возраста. Для всех выявилась одна закономерность: самые незащищенные для этих опасных болячек те, у кого низкий уровень "мужского" гормона.

Кроме того, эксперты отметили, что низкий тестостерон фиксируется гораздо чаще, чем это считалось до сих пор. А это отрицательно влияет на поведение сильного пола: нервозность, суетливость, частые "приступы" плохого настроения становятся их спутниками.

Ученые назвали одну причину сразу многих опасных болезней


По мнению медиков, недостатком тестостерона чаще всего страдают те, у кого имеется лишний вес и маленькая физическая активность. Когда мужчина весит на 30% больше нормы, его организм запускает выработку «женского» гормона эстрогена. Поэтому и появляются всякие женские свойства, вроде обидчивости, капризности и даже изменений в фигуре по женскому типу.

Также к врагам тестостерона медики причислили злоупотребление спиртным, ряд лекарственных препаратов, хронический простатит, вегетарианство и недостаток жиров в продуктах.

По рекомендации медиков мужчины, себе же во благо, должны регулярно проверять количество гормона, ведь как правило, его понижение идет безо всяких симптомов, но последствия этого серьезные.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:10
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