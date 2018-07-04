АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Робот-таракан ходит по воде и может нырять на глубину

Ходить по поверхности воды и быстро передвигаться обучен новый робот-таракан, причем свои действия он совершает непосредственно в условиях жидкой среды. Это новое поколение подобной разработки, вдохновение для которой ученым пришло при наблюдении за способностями таракана находиться под водой около 30 минут, причем разработка справляется с задачей лучше своего природного прототипа.

Способности гарвардского амбулаторного микроробота позволяют ему передвигаться как по земле, так и поверхности воды, а так же под водой, на любой промежуток времени, необходимый для исследований. Для нового поколения робота исследователи разработали конечности, функции которых позволяют перемещаться по воде и даже нырять на глубину. Происходит все за счет определенного давления, при уменьшении угла контакта материала и поверхности воды.
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на глубину


Благодаря наличию 4-х пар асимметричных закрылков и использования специальных движений для плавания, движения робота-таракана на поверхности воды напоминают естественное поведение водомерок. Так же он проводит уклонение от возникающих препятствий, благодаря возможности уменьшать сопротивление среды. Конструкция успешно перемещается вперед и разворачивается.

Одна из ключевых особенностей микроробота - его габариты. Весит таркана всего 1,65 грамм, можно сравнить с массой обычной канцелярской скрепки. Но и переносить он примерно 1,44 г веса. Благодаря специальному париленовому покрытию, обеспечивается защита робота от коротких замыканий при нахождении в условиях водной среды.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже
Путин утвердил закон про повышение госпошлин на
Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою
Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на
На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива
Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на
ИИ может уничтожить человечество быстрее
В Дании сотрудники библиотеки нашли старые
Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на
Медики рассказали о продуктах-партнерах,
Британскую медсестру подозревают в убийстве
Опыт участия в олимпиадах помог школьнику
Видео с призраками на футбольных матчах поразили
Екатерина Стриженова отметила три месяца со дня
Ксения Бородина похвасталась роскошным турецким
Сергей Иванов предложил воссоздать массовую сеть
Поклонники отметили, что Топалов и Лазарев совсем
В Москве бетономешалка протаранила припаркованные
Объем торгов на Московской бирже в июне
Злата Огневич продемонстрировала фигуру в бикини
В парке австралийского города Порт-Маккуори пауки
Кот стал мировой знаменитостью, попав в панораму
Викторию Романец критикуют за поддержку сборной
Пряность с ароматом вечности: Корица с древности
Антон Гусев снова хвастается содержимым кошелька
Украинцы перевели из других стран домой более
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы
Археологи предупреждают о неоюходимости принятия
Озвучены рублёвые цены на кроссовер Infiniti QX50
Просмотреть все новости