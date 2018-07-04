Робот-таракан ходит по воде и может нырять на глубину

Способности гарвардского амбулаторного микроробота позволяют ему передвигаться как по земле, так и поверхности воды, а так же под водой, на любой промежуток времени, необходимый для исследований. Для нового поколения робота исследователи разработали конечности, функции которых позволяют перемещаться по воде и даже нырять на глубину. Происходит все за счет определенного давления, при уменьшении угла контакта материала и поверхности воды.Благодаря наличию 4-х пар асимметричных закрылков и использования специальных движений для плавания, движения робота-таракана на поверхности воды напоминают естественное поведение водомерок. Так же он проводит уклонение от возникающих препятствий, благодаря возможности уменьшать сопротивление среды. Конструкция успешно перемещается вперед и разворачивается.Одна из ключевых особенностей микроробота - его габариты. Весит таркана всего 1,65 грамм, можно сравнить с массой обычной канцелярской скрепки. Но и переносить он примерно 1,44 г веса. Благодаря специальному париленовому покрытию, обеспечивается защита робота от коротких замыканий при нахождении в условиях водной среды.