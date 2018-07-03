Ученые обнаружили связи между аутоиммунными заболеваниями и развитием психоза

До настоящего времени считались довольно противоречивыми данные, связанные с возможной связью между аутоиммунным заболеванием и психозами. На основании одних исследований утверждалось, что люди с психозом реже подвержены развитию ревматоидного артрита, другие утверждали, что возникает психоз часто у больных целиакией. Данные факты можно рассматривать, как на весьма возможную вероятность связь между ними. Но остаются и сомнения и запутанность. Для решения проблемы, Алексисом Кулленом (Alexis Cullen), совместно с коллегами из Королевского колледжа Лондона, проведен метаанализ, основанный на статистических обобщениях данных, из всей массы когда-либо проделанных работ в данном направлении.Учеными рассмотрены 30 исследований, с выборкой из примерно 25 миллионов человек, где авторы пытались обнаружить связи между проявлениями психозов и аутоиммунными заболеваниями, не относящимися к нейрологической природе, или не затрагивающими мозг напрямую (например, диабет I типа). В данных случаях ревматоидный артрит исключили из рассмотрения. Результаты работы показали, что такие больные сопровождаются риском, связанным с развитием психотических расстройств, включая проявление шизофрении, причем показатель возрастает на целых 40 процентов.Вторым этапом работы ученых стало рассмотрение аутоиммунных заболеваний, но уже по отдельности. Как обнаружилось, риск психоза реально возрастает у категории больных с диагнозом псориаз, целиакия, Базедова болезнь, дерматологический пемфигоидам. Но есть и другая сторона, где указана болезнь Бехтерева, а так же ревматоидный артрит, где наоборот - риск психоза снижается.Исходя из всего, между теми и другими заболеваниями взаимосвязи нельзя рассматривать как простые, их нельзя объяснить действиями хронических воспалений, свойственных всем аутоиммунным нарушениям. Существует и вероятность наследственности, которая может влиять предрасположенностью человека как к аутоиммунным, так и к психотическим расстройствам.