Ученые обнаружили связи между аутоиммунными заболеваниями и развитием психоза
На основании проведенного крупнейшего метаисследования стало известно, что «вышедший из-под контроля» иммунитет человека, который начал атаковать собственные клетки, неминуемо приводит к перенапряжению организма и развитию психоза, или расстройства в восприятии и поведении. Об этом сообщают ученые в статье, размещенной на страницах Biological Psychiatry.
До настоящего времени считались довольно противоречивыми данные, связанные с возможной связью между аутоиммунным заболеванием и психозами. На основании одних исследований утверждалось, что люди с психозом реже подвержены развитию ревматоидного артрита, другие утверждали, что возникает психоз часто у больных целиакией. Данные факты можно рассматривать, как на весьма возможную вероятность связь между ними. Но остаются и сомнения и запутанность. Для решения проблемы, Алексисом Кулленом (Alexis Cullen), совместно с коллегами из Королевского колледжа Лондона, проведен метаанализ, основанный на статистических обобщениях данных, из всей массы когда-либо проделанных работ в данном направлении.
Учеными рассмотрены 30 исследований, с выборкой из примерно 25 миллионов человек, где авторы пытались обнаружить связи между проявлениями психозов и аутоиммунными заболеваниями, не относящимися к нейрологической природе, или не затрагивающими мозг напрямую (например, диабет I типа). В данных случаях ревматоидный артрит исключили из рассмотрения. Результаты работы показали, что такие больные сопровождаются риском, связанным с развитием психотических расстройств, включая проявление шизофрении, причем показатель возрастает на целых 40 процентов.
Вторым этапом работы ученых стало рассмотрение аутоиммунных заболеваний, но уже по отдельности. Как обнаружилось, риск психоза реально возрастает у категории больных с диагнозом псориаз, целиакия, Базедова болезнь, дерматологический пемфигоидам. Но есть и другая сторона, где указана болезнь Бехтерева, а так же ревматоидный артрит, где наоборот - риск психоза снижается.
Исходя из всего, между теми и другими заболеваниями взаимосвязи нельзя рассматривать как простые, их нельзя объяснить действиями хронических воспалений, свойственных всем аутоиммунным нарушениям. Существует и вероятность наследственности, которая может влиять предрасположенностью человека как к аутоиммунным, так и к психотическим расстройствам.
До настоящего времени считались довольно противоречивыми данные, связанные с возможной связью между аутоиммунным заболеванием и психозами. На основании одних исследований утверждалось, что люди с психозом реже подвержены развитию ревматоидного артрита, другие утверждали, что возникает психоз часто у больных целиакией. Данные факты можно рассматривать, как на весьма возможную вероятность связь между ними. Но остаются и сомнения и запутанность. Для решения проблемы, Алексисом Кулленом (Alexis Cullen), совместно с коллегами из Королевского колледжа Лондона, проведен метаанализ, основанный на статистических обобщениях данных, из всей массы когда-либо проделанных работ в данном направлении.
Учеными рассмотрены 30 исследований, с выборкой из примерно 25 миллионов человек, где авторы пытались обнаружить связи между проявлениями психозов и аутоиммунными заболеваниями, не относящимися к нейрологической природе, или не затрагивающими мозг напрямую (например, диабет I типа). В данных случаях ревматоидный артрит исключили из рассмотрения. Результаты работы показали, что такие больные сопровождаются риском, связанным с развитием психотических расстройств, включая проявление шизофрении, причем показатель возрастает на целых 40 процентов.
Вторым этапом работы ученых стало рассмотрение аутоиммунных заболеваний, но уже по отдельности. Как обнаружилось, риск психоза реально возрастает у категории больных с диагнозом псориаз, целиакия, Базедова болезнь, дерматологический пемфигоидам. Но есть и другая сторона, где указана болезнь Бехтерева, а так же ревматоидный артрит, где наоборот - риск психоза снижается.
Исходя из всего, между теми и другими заболеваниями взаимосвязи нельзя рассматривать как простые, их нельзя объяснить действиями хронических воспалений, свойственных всем аутоиммунным нарушениям. Существует и вероятность наследственности, которая может влиять предрасположенностью человека как к аутоиммунным, так и к психотическим расстройствам.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:30