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Ученые обнаружили связи между аутоиммунными заболеваниями и развитием психоза

На основании проведенного крупнейшего метаисследования стало известно, что «вышедший из-под контроля» иммунитет человека, который начал атаковать собственные клетки, неминуемо приводит к перенапряжению организма и развитию психоза, или расстройства в восприятии и поведении. Об этом сообщают ученые в статье, размещенной на страницах Biological Psychiatry.

До настоящего времени считались довольно противоречивыми данные, связанные с возможной связью между аутоиммунным заболеванием и психозами. На основании одних исследований утверждалось, что люди с психозом реже подвержены развитию ревматоидного артрита, другие утверждали, что возникает психоз часто у больных целиакией. Данные факты можно рассматривать, как на весьма возможную вероятность связь между ними. Но остаются и сомнения и запутанность. Для решения проблемы, Алексисом Кулленом (Alexis Cullen), совместно с коллегами из Королевского колледжа Лондона, проведен метаанализ, основанный на статистических обобщениях данных, из всей массы когда-либо проделанных работ в данном направлении.

Учеными рассмотрены 30 исследований, с выборкой из примерно 25 миллионов человек, где авторы пытались обнаружить связи между проявлениями психозов и аутоиммунными заболеваниями, не относящимися к нейрологической природе, или не затрагивающими мозг напрямую (например, диабет I типа). В данных случаях ревматоидный артрит исключили из рассмотрения. Результаты работы показали, что такие больные сопровождаются риском, связанным с развитием психотических расстройств, включая проявление шизофрении, причем показатель возрастает на целых 40 процентов.
Ученые обнаружили связи между аутоиммунными заболеваниями и развитием психоза


Вторым этапом работы ученых стало рассмотрение аутоиммунных заболеваний, но уже по отдельности. Как обнаружилось, риск психоза реально возрастает у категории больных с диагнозом псориаз, целиакия, Базедова болезнь, дерматологический пемфигоидам. Но есть и другая сторона, где указана болезнь Бехтерева, а так же ревматоидный артрит, где наоборот - риск психоза снижается.

Исходя из всего, между теми и другими заболеваниями взаимосвязи нельзя рассматривать как простые, их нельзя объяснить действиями хронических воспалений, свойственных всем аутоиммунным нарушениям. Существует и вероятность наследственности, которая может влиять предрасположенностью человека как к аутоиммунным, так и к психотическим расстройствам.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:30
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