Модель Светлана Бондарчук продемонстрировала идеальную фигуру
Модель Светлана Бондарчук, несмотря на свой возраст, остаётся идеалом женского шарма. Накануне она порадовала своих многочисленных поклонников видеороликом, в котором демонстрирует свою фигуру.
Накануне своего 50-летнего юбилея Светлана Бондарчук показала стройные ножки. Находясь на отдыхе в Греции, модель доказала, что в «бальзаковском» возрасте у женщины не обязательно должен быть целлюлит. Для женщины главное не расслабляться, поддерживая себя всегда в тонусе.
На опубликованном в Instagram видеоролике Светлана Бондарчук поразила фанатов соблазнительными формами, спровоцировав большое количество комментариев. Подписчики засыпали её комплиментами, а также не обошлось и без хейтеров, которые отметили вмешательство хирургии, в борьбе с целлюлитом.
Однако модель уже неоднократно доказывала, что её секрет «вечной» молодости заключается в ежедневном труде и преодолении собственных капризов.