Модель Светлана Бондарчук продемонстрировала идеальную фигуру

Публикация от Sveta R (@a030aa) 2 Июл 2018 в 8:33 PDT

Накануне своего 50-летнего юбилея Светлана Бондарчук показала стройные ножки. Находясь на отдыхе в Греции, модель доказала, что в «бальзаковском» возрасте у женщины не обязательно должен быть целлюлит. Для женщины главное не расслабляться, поддерживая себя всегда в тонусе.На опубликованном в Instagram видеоролике Светлана Бондарчук поразила фанатов соблазнительными формами, спровоцировав большое количество комментариев. Подписчики засыпали её комплиментами, а также не обошлось и без хейтеров, которые отметили вмешательство хирургии, в борьбе с целлюлитом.Однако модель уже неоднократно доказывала, что её секрет «вечной» молодости заключается в ежедневном труде и преодолении собственных капризов.