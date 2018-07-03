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Модель Светлана Бондарчук продемонстрировала идеальную фигуру

Модель Светлана Бондарчук, несмотря на свой возраст, остаётся идеалом женского шарма. Накануне она порадовала своих многочисленных поклонников видеороликом, в котором демонстрирует свою фигуру.

Модель Светлана Бондарчук продемонстрировала идеальную фигуру


Накануне своего 50-летнего юбилея Светлана Бондарчук показала стройные ножки. Находясь на отдыхе в Греции, модель доказала, что в «бальзаковском» возрасте у женщины не обязательно должен быть целлюлит. Для женщины главное не расслабляться, поддерживая себя всегда в тонусе.

На опубликованном в Instagram видеоролике Светлана Бондарчук поразила фанатов соблазнительными формами, спровоцировав большое количество комментариев. Подписчики засыпали её комплиментами, а также не обошлось и без хейтеров, которые отметили вмешательство хирургии, в борьбе с целлюлитом.

Однако модель уже неоднократно доказывала, что её секрет «вечной» молодости заключается в ежедневном труде и преодолении собственных капризов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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