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Российские ученые испытали препарат для введения человека в состояние «зимней спячки»

Российскими учеными начаты исследования по созданию специального средства, способного введению человека в состояние «зимней спячки», так же известную науке, как - искусственное гипобиотическое состояние. Полученные свойства препарата могут быть полезны при долгих космических полетах.

Как рассказали ученые, длительных межпланетных путешествия в пределах Солнечной системы, требуют от организма людей затрат минимального количества ресурсов и потребления повышенного объема кислорода для обеспечения потребления энергии. В намерениях авторов проекта создание фармакологического средства, способного позволить организму человека пребывать в состоянии «зимней спячки». В ходе проведения экспериментов и наблюдений, экспертами замечено, что поведение животных в таком состоянии теряет активность, кровоток замедляется, сокращается и частота биения сердца, также значительно понижается температура тела.
Российские ученые испытали препарат для введения человека в состояние «зимней спячки»


Органами и тканями потребляется меньше кислорода, по причине пребывания в продолжительном периоде, при котором в организме уменьшают работу биохимические процессы. Испытание средства на лабораторных грызунах показало, таким образом получается доведение до, так называемой, «зимней спячки». После пребывания в искусственно созданном состоянии и последующим выходом из него, уже в ближайшие сутки животные восстанавливались. Отмечается, что на продолжительность сна влияет доза и объем вводимого состава.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:10
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