Ученые раскрыли секрет, как коалы справляются с ядовитыми растениями

Коалы, местом обитания которых является Австралия, питаются исключительно листьями эвкалипта, причем из 600 видов они выбирают только 30. Как известно, в этих растениях, кроме 55% воды, содержатся ядовитые вещества. Почему же коалы без вреда для себя насыщают свой организм? Дело в том, что у них больше, чем у других животных, генов, кодирующих белки из цитохромов, и образуются они во многих тканях животного, в том числе, в печени.Интересен тот факт, что 24 гена коалы отвечают за распознавание горького вкуса, также отдельные гены ответственны за водный вкус. Взрослые коалы приспособились охранять своих детенышей от инфекций с помощью грудного молока. Вот и получается: то, что для отдельных видов животных – смертельный яд, то для коал – что ни на есть вкуснейшая еда!