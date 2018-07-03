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Робот научился обучаться движению после наблюдения за человеком

Технологи из Соединенных Штатов Америки представили разработку, построенную на специальных циклах команд для применения в действиях роботизированной техники. Данные последовательности позволяют повторять простые человеческие движения, после наблюдения за одним примером.

Как указывается в сообщениях, робот обычно воспринимает перемещения предмета с одного указанного места на другое, в виде двух действий, по причине необходимости постоянно обучаться, так как ему не понятны действия, которое надо использовать для поднятия руки подобно человеку. Создателями разработки, с целью упрощения задачи, было принято решение разбить работу алгоритма на две стадии. Сначала робот проводит изучение на сопоставление манипуляций человека и своих действий, после чего он приобретает опыт, а благодаря запомненным действиям и просмотру видеоконтента, где демонстрируется такие же действия, полученные знания закрепляются.
Робот научился обучаться движению после наблюдения за человеком


Основываясь на информации, полученной со встроенной камеры, было определено, что алгоритм начинает «понимать» действия, после изучения примера и фиксирования данного действия на будущее, причем уже не важно, кто выполняет движение и с какого ракурса. Вывод ученых однозначен, разработка и создание алгоритма прошли успешно – роботы научили все действия осознавать и понимать, причем зафиксировав пример всего за один раз.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:10
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