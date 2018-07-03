Робот научился обучаться движению после наблюдения за человеком

Как указывается в сообщениях, робот обычно воспринимает перемещения предмета с одного указанного места на другое, в виде двух действий, по причине необходимости постоянно обучаться, так как ему не понятны действия, которое надо использовать для поднятия руки подобно человеку. Создателями разработки, с целью упрощения задачи, было принято решение разбить работу алгоритма на две стадии. Сначала робот проводит изучение на сопоставление манипуляций человека и своих действий, после чего он приобретает опыт, а благодаря запомненным действиям и просмотру видеоконтента, где демонстрируется такие же действия, полученные знания закрепляются.Основываясь на информации, полученной со встроенной камеры, было определено, что алгоритм начинает «понимать» действия, после изучения примера и фиксирования данного действия на будущее, причем уже не важно, кто выполняет движение и с какого ракурса. Вывод ученых однозначен, разработка и создание алгоритма прошли успешно – роботы научили все действия осознавать и понимать, причем зафиксировав пример всего за один раз.