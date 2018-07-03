Ученые: Катастрофическое столкновение повлияло на эволюцию Урана
Согласно новому исследованию, Уран пережил столкновение с массивным объектом, примерно вдвое превышающим размер Земли, который заставил планету наклониться. Столкновение также объясняет температуру замерзания планеты.
Астрономы из Университета Дарема, Великобритания, возглавили международную команду для изучения того, как Уран занял теперешнюю позицию и к каким последствиям привел гигантский удар.
Команда провела первые компьютерные симуляции высокого разрешения с различными массивными столкновениями с ледяным гигантом, чтобы попытаться выяснить, как развилась планета.
Данное исследование подтверждает предыдущее, в котором шла речь о том, что наклонное положение Урана вызвано столкновением с массивным объектом – скорее всего, молодой протопланетой из камня и льда – во время образования солнечной системы около 4 миллиардов лет назад.
Моделирование также показало, что продукты удара могут образовывать тонкую оболочку у края ледяного слоя планеты и улавливать тепло, исходящее из ядра Урана. Исследователи заявили, что улавливание этого внутреннего тепла может помочь объяснить чрезвычайно низкую температуру Урана в наружной атмосфере планеты (-216 градусов по Цельсию, -357 градусов по Фаренгейту).
Результаты опубликованы в «Астрофизическом журнале».
Ведущий автор Джейкоб Кегеррейс, исследователь Института вычислительной космологии Университета Дарема, сказал: «Ось Урана направлена почти под прямым углом ко всем другим планетам Солнечной системы. Это почти наверняка вызвано сильным воздействием, но мы мало знаем о том, как это произошло на самом деле, и о том, как еще такое событие повлияло на планету. Мы проверили более 50 различных сценариев воздействия с использованием мощного суперкомпьютера, чтобы понять, можем ли мы воссоздать условия, которые формировали эволюцию планеты. Наши результаты подтверждают, что, вероятнее всего, молодой Уран пережил катастрофическое столкновение с объектом, вдвое превышающим массу Земли, если не больше, что значительно повлияло на вид самой планеты».
Исследование помогло также объяснить образование колец и спутников Урана: удар привел к выбросу камня и льда на орбиту вокруг планеты.
Астрономы из Университета Дарема, Великобритания, возглавили международную команду для изучения того, как Уран занял теперешнюю позицию и к каким последствиям привел гигантский удар.
Команда провела первые компьютерные симуляции высокого разрешения с различными массивными столкновениями с ледяным гигантом, чтобы попытаться выяснить, как развилась планета.
Данное исследование подтверждает предыдущее, в котором шла речь о том, что наклонное положение Урана вызвано столкновением с массивным объектом – скорее всего, молодой протопланетой из камня и льда – во время образования солнечной системы около 4 миллиардов лет назад.
Моделирование также показало, что продукты удара могут образовывать тонкую оболочку у края ледяного слоя планеты и улавливать тепло, исходящее из ядра Урана. Исследователи заявили, что улавливание этого внутреннего тепла может помочь объяснить чрезвычайно низкую температуру Урана в наружной атмосфере планеты (-216 градусов по Цельсию, -357 градусов по Фаренгейту).
Результаты опубликованы в «Астрофизическом журнале».
Ведущий автор Джейкоб Кегеррейс, исследователь Института вычислительной космологии Университета Дарема, сказал: «Ось Урана направлена почти под прямым углом ко всем другим планетам Солнечной системы. Это почти наверняка вызвано сильным воздействием, но мы мало знаем о том, как это произошло на самом деле, и о том, как еще такое событие повлияло на планету. Мы проверили более 50 различных сценариев воздействия с использованием мощного суперкомпьютера, чтобы понять, можем ли мы воссоздать условия, которые формировали эволюцию планеты. Наши результаты подтверждают, что, вероятнее всего, молодой Уран пережил катастрофическое столкновение с объектом, вдвое превышающим массу Земли, если не больше, что значительно повлияло на вид самой планеты».
Исследование помогло также объяснить образование колец и спутников Урана: удар привел к выбросу камня и льда на орбиту вокруг планеты.
Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:12