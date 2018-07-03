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Ученые: Катастрофическое столкновение повлияло на эволюцию Урана

Согласно новому исследованию, Уран пережил столкновение с массивным объектом, примерно вдвое превышающим размер Земли, который заставил планету наклониться. Столкновение также объясняет температуру замерзания планеты.
Ученые: Катастрофическое столкновение повлияло на эволюцию Урана


Астрономы из Университета Дарема, Великобритания, возглавили международную команду для изучения того, как Уран занял теперешнюю позицию и к каким последствиям привел гигантский удар.

Команда провела первые компьютерные симуляции высокого разрешения с различными массивными столкновениями с ледяным гигантом, чтобы попытаться выяснить, как развилась планета.

Данное исследование подтверждает предыдущее, в котором шла речь о том, что наклонное положение Урана вызвано столкновением с массивным объектом – скорее всего, молодой протопланетой из камня и льда – во время образования солнечной системы около 4 миллиардов лет назад.

Моделирование также показало, что продукты удара могут образовывать тонкую оболочку у края ледяного слоя планеты и улавливать тепло, исходящее из ядра Урана. Исследователи заявили, что улавливание этого внутреннего тепла может помочь объяснить чрезвычайно низкую температуру Урана в наружной атмосфере планеты (-216 градусов по Цельсию, -357 градусов по Фаренгейту).

Результаты опубликованы в «Астрофизическом журнале».

Ведущий автор Джейкоб Кегеррейс, исследователь Института вычислительной космологии Университета Дарема, сказал: «Ось Урана направлена почти под прямым углом ко всем другим планетам Солнечной системы. Это почти наверняка вызвано сильным воздействием, но мы мало знаем о том, как это произошло на самом деле, и о том, как еще такое событие повлияло на планету. Мы проверили более 50 различных сценариев воздействия с использованием мощного суперкомпьютера, чтобы понять, можем ли мы воссоздать условия, которые формировали эволюцию планеты. Наши результаты подтверждают, что, вероятнее всего, молодой Уран пережил катастрофическое столкновение с объектом, вдвое превышающим массу Земли, если не больше, что значительно повлияло на вид самой планеты».

Исследование помогло также объяснить образование колец и спутников Урана: удар привел к выбросу камня и льда на орбиту вокруг планеты.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:12
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