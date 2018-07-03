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Ученые: Поведение человека в операционных аналогично иерархии пола у приматов

Команда исследователей, изучающих поведение приматов, обнаружила, что люди, работающие в операционных (OР), следуют тем же общим образцам приматов иерархии и пола.

Ученые: Поведение человека в операционных аналогично иерархии пола у приматов


В проекте под названием «приматологией операционной», исследователи использовали этиологические методы наблюдения для регистрации всех социальных взаимодействий внутри команд в трех ОР в течение 200 хирургических процедур. Предыдущие исследования поведения в группах здравоохранения в основном основывались на вопросниках, а не на данных о фактическом поведении.

Исследование получило три основных вывода: (1) конфликты были направлены главным образом вниз по иерархии между членами нескольких рядов; (2) конфликт и сотрудничество в ОР варьировались по признаку пола при меньшем сотрудничестве, когда команда включала больше мужчин; и (3) было меньше конфликтов и больше сотрудничества, если гендерный состав присутствующего хирурга (мужчины или женщины) отличался от пола большинства членов команды.

Авторы исследования отмечают, что ОР состоят из иерархических смешанных гендерных клинических групп, которые занимаются не только техническими коммуникациями, но и различными социальными взаимодействиями.

«Основываясь на том, что мы знаем о других видах, а также человеческой антропологии, соперничество и конфликт более типичны внутри, чем между полами. Вот почему более высокие уровни социальной иерархии, такие как альфа-индивидуум, должны отстаивать свой статус, особенно в отношении их собственного пола. Эта динамика может объяснить наши результаты. Наше исследование предлагает новые идеи, которые могут помочь переопределить концепцию команды и предложить способы лучше изучить понятие команд в будущих исследованиях», - говорит первый автор Лаура К. Джонс, доктор философии в отделе психологии в Эмори Университет.

«Наша цель состояла в том, чтобы использовать методы и концепции эволюционной биологии, чтобы понять, как люди взаимодействуют в операционной. Вместо того, чтобы использовать постсоветские опросные листы, ненадежные и часто корыстные, мы хотели записать фактическое поведение и связать его с иерархией и полом. Наши результаты показывают, что OР - это микрокосм типичных социальных тенденций приматов», - говорит де Ваал, этолог.

Авторы отмечают, что с ростом разнообразия в ОР можно ожидать изменения динамики конфликта и сотрудничества. «Эти результаты могут информировать о текущих и будущих вмешательствах, направленных на повышение эффективности команды и безопасности пациентов», отмечают ученые.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:24
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