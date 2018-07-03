Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества

Люди умели делать орудия труда и оружие из камней, шили одежды и строили свои дома, а также украшали их предметами быта. Пока все изюминки эпохи не открыты для специалистов, но даже найденные ценности уже поражают их воображение. Ученые прекрасно знали о существовании алтайской Денисовой пещеры, но только в 70-х годах археологу Николаю Оводову удалось пробить шурфы, заметив перспективы в дальнейших исследованиях. Через 10 лет его коллеги стали изучать снятые пласты, которые сохранили следы предков, живших в ней 50000 лет назад.Тут была найдена фаланга пальца девочки, ставшая сенсацией в научном мире. Когда ее решили исследовать генетики из Лейпцига вместе с биологом Сванте Паабо, расшифровавшего геном неандертальцев, они выяснили, что останки принадлежат древнему виду человека, неизвестного науке. Такое открытие изменило историю эволюции, но денисовские люди имели схожие черты со своими сородичами. Они также состояли в близких отношениях с сильными представителями древних жителей, обмениваясь с ними генным материалом.Также эта ветка не была примитивным видом человечества, потому что эксперты во время раскопок нашли куски браслета, сделанного из хлориторита. Редкий и хрупкий камень добывали на алтайских рудниках, находящихся на 250-километровом расстоянии от пещеры, но мастера племени ходили за ним, чтобы изготовить украшения. Кроме того, это чудо природы способно изменять свой цвет и принадлежало знатной особе.Умельцы сделали в нем отверстия, а дальше прикрепили к ним кольца или бусины. Технологии стали известны предкам 20000 лет назад, а потом стали использоваться в эпоху неолита, вот только эта находка была создана 50000 лет назад. Также здесь была обнаружена самая древняя швейная игла из кости птицы, имеющая 67-миллимитровую длину, которая до сих пор находится в рабочем состоянии. Ученые сделали выводы, что денисовцы обладали многими навыками в древнем периоде, но их жилье хранит много секретов, которые еще предстоит разгадать археологам.Южноафриканская пещера Сибуду приготовила новый сюрприз специалистам, нашедшим тут древний матрас, сделанный 77000 лет назад. Он старше всех последующих аналогов и сохранил образцы трав, использовавшихся для отпугивания насекомых. Владелец мог спокойно спать на 30-сантиметровой подстилке, которая долго использовалась в быту. Это уже говорит, что человек заботился о своем здоровье и комфорте, обладая высоким уровнем интеллекта.Кроме того, ученые были поражены мастерством врачей из каменного века, способных проводить трепанацию черепа лучше, чем их потомки в 19 веке. В европейских странах древнего времени после операции выживало 90% пациентов, а современники отправляли аналогичный процент людей на тот свет. Такая процедура нарушала череп и использовалась для лечения эпилепсии, головной боли или травматологии. Инструменты целители делали из кремня и обсидиана, после чего помогали своим соплеменникам.В процессе исследования останков ученые выяснили, что большинство людей не нуждались в таких услугах, так что операции делались для проведения ритуалов. Многие лица переносили несколько аналогов, сделанных на протяжении времени, а хирурги могли применять навыки для изгнания злых существ, а также открывали третий глаз или другие сверхспособности у человека.Древнейший череп со следами процедуры, сделанной 10000 лет назад, был найден в украинском захоронении Васильевка. Он принадлежал мужчине в возрасте 50 лет, отлично перенесшем процедуру, о чем красноречиво говорили зажившие края раны. Потом ученые забрали его в Кунсткамеру, где артефакт находится до сего времени, а дальше нашли еще один аналог в Воронежской области.Самое большое количество трепанаций проводилось в эпоху неолита, о чем говорят находки, сделанные в Германии и Франции. После такого лечения пациенты жили долго, чего нельзя сказать об инках, тоже пытающихся лечить народ данными методами. Медики отметили, что первобытные люди имели сильный иммунитет, а потому могли вынести такую операцию. Тогда лекари могли использовать растения в качестве обезболивающего средства, но еще есть версия, что среди них были паранормальные хирурги, использующие личную энергию для стерилизации раны и быстрого выздоровления пострадавшего лица.Эпоха палеолита длилась достаточно долго, так что люди могли завоевать новые территории, открыли секреты огня и приручили собак, после чего начали пользоваться различными инструментами для своих нужд. Археологи во время раскопок находили мастерские, где древние ремесленники изготавливали свои каменные орудия, а также отлично обрабатывали кость и рога животных.