Сначала пострадает человеческая кожа, которая покроется волдырями и сгорит. Молекулы озона состоят из трех атомов элемента, а также слой защищает планету от солнечной радиации. Если она будет лишена защитного покрова, то поверхность нагреется до 1000 градусов, уничтожив все биологические формы жизни.Затем водные ресурсы превратятся в пар, а корабли, плывущие по ним, разобьются на дне. Обитатели глубин будут умирать на суше, потому что вода тоже имеет кислород. Без него она станет газом и окажется в тропосфере, а подземные источники станут похожи на пустые трубы, так что после такого процесса земля станет пустыней.Теперь стоит рассмотреть изменения в организме людей, где воцарится хаос. ДНК сразу распадется, превратив кровь в бордовую жидкость, но это только начало разрушающих процессов. Цепочка генома распадается на мелкие нити, потому что здесь 30% составляет кислород, а дальше она не сможет синтезировать белки и все заканчивается летальным исходом. Когда люди смотрят на небо, они даже не задумываются, почему оно имеет голубой цвет, но это связано с преломлением солнечных лучей, имеющих все оттенки радуги.Однако в древности атмосфера нашей планеты состояла из водорода и гелия, куда также входил метан. Затем вулканические извержения дополнили ее углекислым газом и водяным паром, после чего небеса стали красными. Потому во время природной катастрофы они тоже потемнеют и будут аналогичны Марсу.После испарения воды разрушатся все системы охлаждения на АЭС, а дальше реакторы просто расплавятся в блоках, становясь виновниками возникновения взрывов. Только цианобактерии смогут прожить немного дольше других форм жизни в таких экстремальных условиях, используя свет солнца для добычи сахара из воды и углекислого газа, но потом их ждет участь остальных собратьев. Даже самые прочные здания будут разрушены за 5 секунд, разлетаясь, как щепки, потому что элемент связывает цемент и бетон.Только пыль будет лежать на земле вместо огромных городов, на серые клубы дыма начнут подниматься из ее недр на поверхность. В результате мощных землетрясений она покроется гигантскими трещинами, в которых будут исчезать объекты. Земная кора тоже имеет 47% героя нашей истории, а другие элементы соединяются только благодаря его участию.Кроме того, высокое давление в ядре станет причиной выброса раскаленной магмы, которая заставит проснуться спящие вулканы. Потоки лавы не смогут обжигать планету, но это уже никому не будет нужно. Катаклизмы привлекут к себе внимание болидов, обычно сгорающих в верхних слоях атмосферы. Сейчас из-за отсутствия озонового слоя проход на планету для них открыт, так что обрушившиеся объекты будут не только ранить ее поверхность, но и образовывать после падения кратеры, напоминающие своими размерами Токио.