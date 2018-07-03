После исчезновения кислорода на Земле все живые организмы погибнут за четыре секунды
Ученые решили выяснить, что произойдет на Земле после исчезновения кислорода, после чего выяснили, что это будет самая масштабная катастрофа. Все живые организмы погибнут за четыре секунды, после чего метеориты обрушатся на безжизненную пустыню.
Сначала пострадает человеческая кожа, которая покроется волдырями и сгорит. Молекулы озона состоят из трех атомов элемента, а также слой защищает планету от солнечной радиации. Если она будет лишена защитного покрова, то поверхность нагреется до 1000 градусов, уничтожив все биологические формы жизни.
Затем водные ресурсы превратятся в пар, а корабли, плывущие по ним, разобьются на дне. Обитатели глубин будут умирать на суше, потому что вода тоже имеет кислород. Без него она станет газом и окажется в тропосфере, а подземные источники станут похожи на пустые трубы, так что после такого процесса земля станет пустыней.
Теперь стоит рассмотреть изменения в организме людей, где воцарится хаос. ДНК сразу распадется, превратив кровь в бордовую жидкость, но это только начало разрушающих процессов. Цепочка генома распадается на мелкие нити, потому что здесь 30% составляет кислород, а дальше она не сможет синтезировать белки и все заканчивается летальным исходом. Когда люди смотрят на небо, они даже не задумываются, почему оно имеет голубой цвет, но это связано с преломлением солнечных лучей, имеющих все оттенки радуги.
Однако в древности атмосфера нашей планеты состояла из водорода и гелия, куда также входил метан. Затем вулканические извержения дополнили ее углекислым газом и водяным паром, после чего небеса стали красными. Потому во время природной катастрофы они тоже потемнеют и будут аналогичны Марсу.
После испарения воды разрушатся все системы охлаждения на АЭС, а дальше реакторы просто расплавятся в блоках, становясь виновниками возникновения взрывов. Только цианобактерии смогут прожить немного дольше других форм жизни в таких экстремальных условиях, используя свет солнца для добычи сахара из воды и углекислого газа, но потом их ждет участь остальных собратьев. Даже самые прочные здания будут разрушены за 5 секунд, разлетаясь, как щепки, потому что элемент связывает цемент и бетон.
Только пыль будет лежать на земле вместо огромных городов, на серые клубы дыма начнут подниматься из ее недр на поверхность. В результате мощных землетрясений она покроется гигантскими трещинами, в которых будут исчезать объекты. Земная кора тоже имеет 47% героя нашей истории, а другие элементы соединяются только благодаря его участию.
Кроме того, высокое давление в ядре станет причиной выброса раскаленной магмы, которая заставит проснуться спящие вулканы. Потоки лавы не смогут обжигать планету, но это уже никому не будет нужно. Катаклизмы привлекут к себе внимание болидов, обычно сгорающих в верхних слоях атмосферы. Сейчас из-за отсутствия озонового слоя проход на планету для них открыт, так что обрушившиеся объекты будут не только ранить ее поверхность, но и образовывать после падения кратеры, напоминающие своими размерами Токио.
Сначала пострадает человеческая кожа, которая покроется волдырями и сгорит. Молекулы озона состоят из трех атомов элемента, а также слой защищает планету от солнечной радиации. Если она будет лишена защитного покрова, то поверхность нагреется до 1000 градусов, уничтожив все биологические формы жизни.
Затем водные ресурсы превратятся в пар, а корабли, плывущие по ним, разобьются на дне. Обитатели глубин будут умирать на суше, потому что вода тоже имеет кислород. Без него она станет газом и окажется в тропосфере, а подземные источники станут похожи на пустые трубы, так что после такого процесса земля станет пустыней.
Теперь стоит рассмотреть изменения в организме людей, где воцарится хаос. ДНК сразу распадется, превратив кровь в бордовую жидкость, но это только начало разрушающих процессов. Цепочка генома распадается на мелкие нити, потому что здесь 30% составляет кислород, а дальше она не сможет синтезировать белки и все заканчивается летальным исходом. Когда люди смотрят на небо, они даже не задумываются, почему оно имеет голубой цвет, но это связано с преломлением солнечных лучей, имеющих все оттенки радуги.
Однако в древности атмосфера нашей планеты состояла из водорода и гелия, куда также входил метан. Затем вулканические извержения дополнили ее углекислым газом и водяным паром, после чего небеса стали красными. Потому во время природной катастрофы они тоже потемнеют и будут аналогичны Марсу.
После испарения воды разрушатся все системы охлаждения на АЭС, а дальше реакторы просто расплавятся в блоках, становясь виновниками возникновения взрывов. Только цианобактерии смогут прожить немного дольше других форм жизни в таких экстремальных условиях, используя свет солнца для добычи сахара из воды и углекислого газа, но потом их ждет участь остальных собратьев. Даже самые прочные здания будут разрушены за 5 секунд, разлетаясь, как щепки, потому что элемент связывает цемент и бетон.
Только пыль будет лежать на земле вместо огромных городов, на серые клубы дыма начнут подниматься из ее недр на поверхность. В результате мощных землетрясений она покроется гигантскими трещинами, в которых будут исчезать объекты. Земная кора тоже имеет 47% героя нашей истории, а другие элементы соединяются только благодаря его участию.
Кроме того, высокое давление в ядре станет причиной выброса раскаленной магмы, которая заставит проснуться спящие вулканы. Потоки лавы не смогут обжигать планету, но это уже никому не будет нужно. Катаклизмы привлекут к себе внимание болидов, обычно сгорающих в верхних слоях атмосферы. Сейчас из-за отсутствия озонового слоя проход на планету для них открыт, так что обрушившиеся объекты будут не только ранить ее поверхность, но и образовывать после падения кратеры, напоминающие своими размерами Токио.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30