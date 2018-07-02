К 2020 году бренд Viatti шинного комплекса KAMA TYRES запустит шоссейные шины для кроссоверов

Участники мероприятия обсудили новинки KAMA TYRES, некоторые из которых впервые впервые были представлены на международной выставке The Tire Cologne 2018 в Германии. Так, на международном мероприятии презентовали новое поколение ЦМК шин с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом. Андрей Бутон рассказал о модели КАМА PRO NU 404 с регулируемым давлением для эксплуатации на всех осях транспортного средства в условиях бездорожья и мягкого грунта. Шинный комплекс КAMA TYRES стал первым в России производителем шин такого формата.Также участники мероприятия познакомились с ещё тремя серийными моделями – NF202, NR201 и NR202, – которые хорошо зарекомендовали себя как в летний, так и зимний период. Об этом свидетельствует маркировка 3PMSF («Альпийская горка»). Помимо этого гости мероприятия обсудили восстановление грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. Эта услуга КAMA TYRES позволяет полностью вырабатывать весь ресурс каркаса грузовой покрышки и является экологичной альтернативой утилизации.Заместитель директора по маркетингу ТД «Кама» поделился с представителями СМИ планами по развитию бренда Viatti. К 2020 году компания представит шоссейные шины для кроссоверов (для езды исключительно по асфальту) и летние легкогрузовые шины. К этому же времени Viatti начнёт обновление существующих линеек. Сейчас модельный ряд включает в себя 8 линеек шин, всего – 180 товарных позиций. После обновления линейки легковых шин будут меняться раз в 3 года, легкогрузовых – раз в 4-5 лет. В целом в планах к 2025 году увеличить суммарный выпуск до 6 млн шин в год.«У шинного комплекса KAMA TYRES очень богатая история: 50 лет назад произошла закладка фундамента первого завода, всего пять лет потребовалось на то, чтобы его построить, и с конвейера предприятия сошла первая продукция. А еще через пять лет был запущен «Завод грузовых шин». Со временем заводов становилось все больше. Исторически все наши предприятия работали под разными брендами, по-разному позиционировались, находясь при этом на единой производственной площадке - в городе Нижнекамске. Учитывая стратегическую цель по увеличению капитализации, одним из этапов по ее достижению стало создание единого корпоративного бренда KAMA TYRES. Для нас это не только изменение позиционирования, но и стратегических целей в плане развития», - отметил Андрей Бутон.