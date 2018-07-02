Ученые: Первые в мире животные вызвали глобальное потепление

Около 520-540 миллионов лет назад жизнь животных эволюционировала в океане и начала разрушать органический материал на морском дне, что привело к увеличению количества углекислого газа и уменьшению количества кислорода в атмосфере.В последующие 100 миллионов лет условия жизни ранних животных усложнились, так как уровни кислорода в океане упали, а углекислый газ вызвал глобальное потепление.К таким результатам пришли ученые университетов Эксетера, Лидса и Антверпена, а также Брюссельского свободного университета, описаны они в опубликованном в «Nature Communications» исследовании.«Как черви в саду, крошечные существа на морском дне смешивают и перерабатывают мертвый органический материал – происходит процесс, известный как биотурбация, – сказал профессор Тим Лентон из Университета Эксетера. – Поскольку эффект процесса немалый, можно ожидать значительные изменения в окружающей среде».«Мы проследили снижение уровня кислорода в океане около 520 миллионов лет назад, – сказал профессор Филипп Мейсман из Университета Антверпена. – Но данные анализа показали, что осадок был нарушен лишь немного».Профессор Саймон Поултон из Университета Лидса сказал: «Это означало, что животные, живущие на морском дне в то время, были не очень активны и не погружались очень глубоко в морское дно».Ведущий автор доктор Себастиан ван де Вельде из Брюссельского свободного университета пояснил: «Критическим фактором было осознание того, что наибольшие изменения происходят на самых низких уровнях активности животных. То есть, первые биотурбаторы оказали огромное влияние».Эксперты считают это осознание этого стало «недостающим кусочком головоломки», позволяющим им построить математическую модель Земли, чтобы проследить за изменениями, вызванными формами ранней жизни.Доктор Бенджамин Миллс из Лидского университета сказал: «Запустив нашу модель, мы получили удивительную информацию. Эволюция мелких животных действительно уменьшила количество кислорода в океане и атмосфере и увеличила уровни углекислого газа в атмосфере до такой степени, что это вызвало глобальное потепление. Мы знали, что потепление произошло на этом этапе истории Земли, но не понимали, что это могло быть вызвано животными».Данный процесс усложнил условия жизни животных, что, возможно, способствовало массовым вымираниям в течение первых 100 миллионов лет эволюции.