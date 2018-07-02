В сетях было опубликовано видео НЛО 11-летней давности

Инцидент случился в 2007 г, когда автор записывал ролик с участием этого объекта, комментируя его за кадром. Исследователи не исключают, что НЛО мог появиться в другой стране, а также изучают подлинность полученных материалов.Внеземной корабль гуманоидов имеет внушительные размеры, а также может зависать в воздухе благодаря неизвестному науке источнику энергии. Скептики после просмотра стали сомневаться в реальном существовании летающей тарелки, а остальные юзеры ждут результаты экспертизы.