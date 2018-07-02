Приложение Сбербанка рекомендует удаление Telegram

После ситуации с Роскомнадзором, история повторяется уже с приложением Сбербанка, которое также настоятельно требует принять меры по удалению Telegram. Причем подобные настоятельные рекомендации парализуют рабочие функции на гаджетах клиентов банковского учреждения. Расценивается необычная просьба, как естественная обязательная процедура. Так как при использовании мессенджера происходит блокировка нормального доступа к услугам банка, необходимо сделать выбор – какому сервису отдаст предпочтение клиент.



Согласно сообщениям от Сбербанка, которые он передает через свое приложение, известно, что если не провести удаление вирусов, то для выполнения операций потребуется подтверждение через контрактный центр банка. Указывается вирус - .org.telegram.messenger.



Как рассказали в Сбербанке, в очередное обновление войдет исправление досадной ошибки. Необходимо отметить, что компанией М-13 проведены исследования, в которых владельцам Telegram-каналов было предложено сделать оценку эффективности блокировки мессенджера. Следуя сообщениям, все озвученные ранее данные не соответствовали достоверности. Можно ли до конца верить исследованию, пока понять трудно. Только факты указывают на то, сама деятельность данного мессенджера в России постоянно сопровождается различными преградами.