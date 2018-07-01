АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли от окружающих ее астероидов и метеоритов

Специалистами «Росатома» развивается новое направление в инновационных технологиях, направленное на защиту Земли от приближающихся астероидов и метеоритов. Основная цель работы - разработка аппарата, который не только обнаружит, но и проведет подробную классификацию, одновременно сопровождая космическое тело. Так же проект подразумевает постройку ракеты, в которую заложат возможность раскрошить объект до состояния мелких безопасных фрагментов, уже ничем не угрожающих Земле.

Как рассказал Владимир Рогачев, замдиректора Института лазерно-физических исследований при Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ, проводимые исследования заключены только в одной из многочисленных задач. На первых этапах создается система, способная контролировать опасный для Земли приближающийся космический объект. Далее предстоит разработка специальной конструкции снаряда, безопасного как при пуске, так и работе. Это глобальная международная задача, в данном направлении российские ученые могут поделиться опытом с ведущими специалистам других стран. Но сегодняшнее состояние в мировой политики и международные отношения, построили иной формат, в этом случае необходимо ждать. Но затягивать ситуацию нельзя, в случае приближения астероида или метеорита к Земле, можно потерять и время, и контроль над ситуацией.
«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли от окружающих ее астероидов и метеоритов


Свои разработки специалисты планируют с учетом информации о падении Тунгусского метеорита, взорвавшегося 30 июня 1908 года, примерно в 7 километрах от Земли, возле реки Подкаменная Тунгуска. И хотя у происшедшей катастрофы 110-ти летняя давность, падение метеорита проблема и сегодня. В исследованиях, учеными создана модель искусственного хондрита. Расчеты построены на приближении каменного объекта, равного диаметру 200 метров, при такой угрозе, за месяц до падения необходим запуск ракеты, которая раскрошит его на куски за 2 недели до столкновения.

Подобные разработки встречаются только в России и США. Но на опубликованные учеными из России материалы по этой теме, уже проявляют интерес и другие страны. Благодаря этому, вполне возможно появление совершенно нового направления в науке - экспериментальная астрономия астероидов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли
Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться
Россия бьёт Испанию: По законам футбольной
Российские звезды поздравили нашу сборную с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили
Пользователи Сети перепутали уличного бомжа с
Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу
«Сорочий мост» помог организовать связь между
Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим
Жена Дмитрия Тарасова похвасталась новым луком
В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые
Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками
За «адский» бардак в гримерке Бузову назвали
Алена Водонаева возмутила подписчиков тем, что
Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в
Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со
Стоимость Samsung Galaxy S9 в России снизилась на
Александра Артемова показала подписчикам свою
Мария Кохно уверена, что экс-участникам «Дома-2»
Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты
ESA готовит миссию Hera к астероиду Дидим
Стали известны сроки достройки российского
Конспирологи рассказали про возможности нацистов
Лена Миро считает, что Ольга Бузова стала похожа
Яна Рудковская удивила поклонников современным
В Калифорнии открыли отель для собак
Россия планирует вести базу IMEI для контроля
Александра Черно очень расстроена, что из-за
В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по
Артем Сорока направил все свои силы на то, чтобы
Просмотреть все новости