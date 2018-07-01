«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли от окружающих ее астероидов и метеоритов

Как рассказал Владимир Рогачев, замдиректора Института лазерно-физических исследований при Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ, проводимые исследования заключены только в одной из многочисленных задач. На первых этапах создается система, способная контролировать опасный для Земли приближающийся космический объект. Далее предстоит разработка специальной конструкции снаряда, безопасного как при пуске, так и работе. Это глобальная международная задача, в данном направлении российские ученые могут поделиться опытом с ведущими специалистам других стран. Но сегодняшнее состояние в мировой политики и международные отношения, построили иной формат, в этом случае необходимо ждать. Но затягивать ситуацию нельзя, в случае приближения астероида или метеорита к Земле, можно потерять и время, и контроль над ситуацией.Свои разработки специалисты планируют с учетом информации о падении Тунгусского метеорита, взорвавшегося 30 июня 1908 года, примерно в 7 километрах от Земли, возле реки Подкаменная Тунгуска. И хотя у происшедшей катастрофы 110-ти летняя давность, падение метеорита проблема и сегодня. В исследованиях, учеными создана модель искусственного хондрита. Расчеты построены на приближении каменного объекта, равного диаметру 200 метров, при такой угрозе, за месяц до падения необходим запуск ракеты, которая раскрошит его на куски за 2 недели до столкновения.Подобные разработки встречаются только в России и США. Но на опубликованные учеными из России материалы по этой теме, уже проявляют интерес и другие страны. Благодаря этому, вполне возможно появление совершенно нового направления в науке - экспериментальная астрономия астероидов.