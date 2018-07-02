Древние записи в библиотеке города Ладакх описывают встречу Христа с бессмертным Учителем Бабаджи

Он приходит к нуждающимся особам, после чего исчезает, выполнив миссию. Этот бессмертный проповедовал религию вечности, являющуюся основами мироздания. Эти духовные постулаты стали использоваться в христианстве, исламе и даосизме, но также в рукописях есть записи, что Иисус являлся самым любимым учеником этого существа на протяжении девяти лет.Индусы говорят, что оно еще при жизни смогло победить смерть и не подчиняется космическим законам, а также избавилось от бесконечного круга воплощений. Бабаджи может вернуться в свое тело и 1000 лет хранит истинный облик, живя в Гималаях. Расстояние тоже не является преградой для живого воплощения Творца на нашей планете, так что он может находиться сразу в нескольких храмах и до сих пор выполняет свою задачу. Признаками рождения небожителя стали чудеса во время его появления на свет, знаки на ступнях и ладонях, а также деяния, описанные в религиозных источниках.Свидетели события оставили информацию о встречах с этим существом, который появляется на небесах в виде светящегося облака. Затем оно начинает вращаться и становится молодым юношей, имеющим светлую кожу и длинные волосы. Его глаза полны спокойствия, а туловище излучает свет, но при этом небожитель не имеет тени, не оставляя следов на своем пути. После завершения миссии он становится световым столбом и уносится в высоту.В 1922 г святой сообщил непальскому правителю, что покидает бренный мир, после чего прошел на середину реки по воде и исчез. Физическая форма нужна ему для укрепления людской веры и рассказа о высших истинах. Аватара не нуждается в еде или отдыхе, но может иногда разделить угощение с последователями, употребив немного риса с фруктами.Этот посланник Бога не столь известен, как его собратья, однако он реально существует вне времени, прекрасно зная о грядущих событиях будущего. Смена формы показывает важность внутреннего мира человека, так что никто из собеседников не может запомнить его лицо во время разговора. Некоторые особы видели его в виде Шивы или Ханумана, но подошвы ног всегда имели символы, которые связаны с высшей духовностью.Там можно увидеть лотос, являющийся знаком божественного происхождения, что также относится к свастике и змее, которые указывают на мир и мудрость существа. Кроме того, там можно увидеть всю карту неба вместе со знаками Зодиака и светилами, а в 70-х г было сделано много снимков святого, но они имели различные изображения.Тогда один местный лесник из Уттар-Прадеш увидел во время сна умершего родителя, попросившего его подойти к пещере. Человек поднялся туда по горной тропе под палящим солнцем и сильно устал, пока достиг своей цели. Однако он был поражен, заметив возле входа прекрасного юношу, погруженного в глубокую медитацию. Индиец сразу побежал в деревню, чтобы рассказать жителям о появлении Учителя.Многочисленные свидетели события не осмелились подойти к святому, находящемуся в таком состоянии несколько месяцев. Затем он стал подавать им знаки и смеялся во время разговоров или благословения. Люди на руках несли его в построенный храм, где он 10 лет читал проповеди верующим из разных уголков мира, чтобы изменить их души и подготовить к золотому веку. Также он называл праздность смертным грехом, отмечая важность работы для блага всего человечества. В 80-х годах бессмертное существо село на воде в позе лотоса, превратившись в свет, обещав еще раз появиться на планете.