АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи

Сегодня ученые обеспокоены быстрым таянием ледников, способных вызвать экологическую катастрофу, хотя предвкушают новые открытия, связанные с исчезнувшей цивилизацией. Многие эксперты считают, что внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи, находя подтверждение своей теории в различных древних документах.

Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи


Сейчас сложно представить, что пальмы могли расти за полярным кругом, а легенды описывают богатые земли, где царил мир. В древности часть России и Скандинавии была освоена людьми, которые радовались жизни до последнего Всемирного потопа, принесшего ледниковый период. Аналогичная ситуация была на Южном полюсе, но космическая катастрофа быстро уничтожила наследие гиперборейцев.

Независимые исследователи согласны с данными шумеров, описывающих смещение земных полюсов через 12500 лет. Тогда во время движения коры все страны перемещаются в другую часть света, относительно неподвижных звезд. Томский ученый Новгородов считает, что оледенение части планеты происходит вместе с потеплением в иных местах, однако, по словам его коллеги Кондратова, боги стали виновниками событий. Они постоянно проводили усовершенствование Земли, вызвав необратимые процессы, о чем красноречиво говорят библейские апокрифы.

Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи


В сирийских документах есть упоминание о внеземных существах, которые перед грядущим концом света уничтожили свои сооружения, а дальше улетели на небо, чтобы оттуда наблюдать за развитием событий. Тогда на орбите нашей планеты вращался огромный золотой дом, описанный Джонатаном Свифтом, а также сведения об огромном количестве городов вместе с лабораториями и мастерскими гуманоидов можно найти в преданиях разных народов.

Финские эпосы упоминают загадочную мельницу богов, но она не относится к галактикам. Это ткань мироздания, способная получать энергию из воздуха. Исследователи не могут найти в артефактах двигатели, потому что предки не нуждались в земных технологиях. Алтайские предания сообщают о больших зданиях, имеющих стеклянные окна, а также редко упоминают деревянные аналоги или металлические изделия.

Возможно, потомки кочевников во время пересказа знаний древних людей не могли найти соответствующие образы, а потому говорили о дороге из хрустящих льдинок, не таявших под ногами. Таймыр был центром цивилизации Гипербореи и сохранил фундаменты поселений, занимающих большую территорию. Новосибирские исследователи нашли древний металлургический комбинат, который использовался для работы с золотом и мелью. Однако многие строения сохранили следы ужасного разрушения большой силы.

Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи


Потоп мог стать виновником только в случае природных процессов, о чем упоминают древние источники, так что в последний раз Северный полюс сместился из Гудзонова залива на свое новое место, где находится до сего времени. Тогда сильные ливни стали причиной быстрого подъема воды в океанах, но и сейчас во время наводнения население низин вынуждено перебираться на возвышенности. Одна версия экспертов касается разрушения богами Мачу- Пикчу, расположившегося на 3-километровой высоте.

Туда не смогла попасть стихия, вот только пришельцы решили уничтожить свое творение иным путем. Они набрали воду в НЛО, имеющий форму сигары, после чего запустили сюда несколько таких объектов. Когда три миллиона тонн жидкости обрушилось с высоты на каменные стены, они быстро разрушились. Но северные сооружения, стоявшие на побережье Ледовитого океана, были стерты с лица земли после протонного удара. Такое оружие поражало конструкции с небес, а сейчас русла сибирских рек сохранили останки исковерканных животных вместе с людьми и деревьями, перекрученных в ядерной мясорубке после обстрела лучами.

Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи


Ученым пришлось признать, что Мохенджо-Даро 5000 лет назад стал жертвой ядерных сражений. Но внеземные существа 400000 лет не использовали такие технологии, когда людская цивилизация жила на планете. С помощью Google Earth можно увидеть гигантскую воронку 100-километрового диаметра вокруг комплекса, а также это касается Попигайского кратера и казахского Атбасара.

Шумеры писали о космическом корабле, оснащенным таким оружием, которое уничтожило калужское поселение в древности. Можно задать логический вопрос: “Зачем боги так несправедливо поступили с верующими в них людьми?”.

Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи


Пришельцы не нуждались в восстановленных храмах, превратившихся в руины, а сибирские находки сразу уводят любопытных исследователей к городу Лабытнанги. В древности здесь была секретная лаборатория богов по размножению зверей, сохранившаяся в названии этого места. Она была уничтожена потопом, а Дудинка тоже не имеет отношения к музыкальным инструментам, потому что связана с подземным комплексом для ритуалов богам, где был огромный алтарь.

Города Тикси стоит на месте древнего генофонда людей, откуда был извлечен материал первых японцев. Кроме того, даже Урал в древности назывался Рифейскими горами, потому что их вершины виднелись над водными просторами. Вавилонский жрец Белуз сохранил сведения о земных правителях внеземного происхождения, живших 300000 лет назад. Они оставили подсказки для потомков, касающиеся уничтожения своих технологий, чтобы земляне не пытались восстановить артефакты, повторив судьбу исчезнувших цивилизаций, погубленных из-за любопытства.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катерина Шпица похвасталась паспортом болельщика
Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении
Победившая рак Елена Степунина перестала скрывать
Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и
Древние записи в библиотеке города Ладакх
В одном из эфиров зрители «Дома-2» увидели, что
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили
Антона Гусева перепутали с уличным бомжом
Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном
Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового
Корова год прожила в лесу, практически
Средневысотный беспилотник совершит первый в
Жующие болельщики в кокошниках на матче
Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из
Битву вратарей в матче Хорватия – Дания
Instagram вышла в облегченном варианте версии для
Сибирские ученые нашли возможность рассмотреть
Приложение Сбербанка рекомендует удаление Telegram
«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли
Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться
Россия бьёт Испанию: По законам футбольной
Российские звезды поздравили нашу сборную с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили
Пользователи Сети перепутали уличного бомжа с
Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу
«Сорочий мост» помог организовать связь между
Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим
Жена Дмитрия Тарасова похвасталась новым луком
В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые
Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками
Просмотреть все новости