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«Тюмень Водоканал» планирует перевод потребителей на использование подземной воды

В планах «Тюмень Водоканала» постепенный перевод своих действующих мощностей на использование возможности забора подземных вод. Как заверяют представители компании, такие источники намного стабильнее действующих на текущий момент установок, а так же потребители получают более качественную воду.

Предполагается так же возведение нового водозабора, специально для реализации данного проекта. Относительно работы Метелевской водоочистной станции, действующей в настоящее время, инженеры планируют ее основательную модернизацию и перевод к функциям очистки воды, которая будет поступать из под земли.
«Тюмень Водоканал» планирует перевод потребителей на использование подземной воды


Заявляет «Тюмень Водоканал» и про глобальные планы строительства, связанных с объектами снабжения и водоотведения на период до 2031 года. Масштабы реализации запусков, связанных с программой, сравнимы периодом возведения сооружений, которые действуют в настоящее время в Тюмени.

Крупной реконструкции подлежат и очистные системы канализации. Работы в этом направлении уже ведутся. Будут увеличены мощности не только существующих сооружений, но проведут расширение инфраструктуры очистки всех стоков, посредством ввода новых объектов. Предусмотрен в программе компании и проект сооружения систем водоотведения по общесплавному типу. В случае реализации такого решения, будут устранены проблемы в функционировании ливневой канализации.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:30
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