«Тюмень Водоканал» планирует перевод потребителей на использование подземной воды

Предполагается так же возведение нового водозабора, специально для реализации данного проекта. Относительно работы Метелевской водоочистной станции, действующей в настоящее время, инженеры планируют ее основательную модернизацию и перевод к функциям очистки воды, которая будет поступать из под земли.Заявляет «Тюмень Водоканал» и про глобальные планы строительства, связанных с объектами снабжения и водоотведения на период до 2031 года. Масштабы реализации запусков, связанных с программой, сравнимы периодом возведения сооружений, которые действуют в настоящее время в Тюмени.Крупной реконструкции подлежат и очистные системы канализации. Работы в этом направлении уже ведутся. Будут увеличены мощности не только существующих сооружений, но проведут расширение инфраструктуры очистки всех стоков, посредством ввода новых объектов. Предусмотрен в программе компании и проект сооружения систем водоотведения по общесплавному типу. В случае реализации такого решения, будут устранены проблемы в функционировании ливневой канализации.