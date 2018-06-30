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Учёные предупреждают про последствия от падения астероидов на Землю

Согласно извечным прогнозам, возле Земли вскоре пролетит космическое тело, размер которого приравнен к зданию в несколько этажей. В случае прохождения нашей атмосферы, катастрофа повлечет миллионные жертвы.

Генассамблеей ООН, 30 июня назначен Международным днем астероида. Приурочена дата, событиям 1908 года, когда в Сибири, недалеко от реки Подкаменная Тунгуска упал метеорит, получивший историческое название – Тунгусский. Мощность взрыва специалисты сравнили с мощью водородной бомбы. За всю существующую историю изучения астероидов, Тунгусский метеорит считается самых крупным.

Сила его взрыва вывернул деревья с корнем, причем радиус составил две тысяч квадратных километров. Катастрофа заставила круглые сутки светится небо и облака в регионе. Вопрос событий 100-летней давности остается открытым, относительно возможности повторения такого масштабного явления. Причем это не область фантастики. На примере Челябинского метеорита видно, что человечество не может справиться с подобной космической угрозой, если говорить про астероиды площадью в сотни километров.

Учёные предупреждают про последствия от падения астероидов на Землю


Возможный удар, провоцируемый космическим телом размеров многоэтажки, изменит географию Земли. Например, уже ожидается скорое прохождение рядом с Землей нескольких метеоритов, сравнимых с средними многоэтажными зданиями. Даже одним из них уничтожится целый город. К примеру, Дриасова комета , упавшая на Землю 13 тысяч лет назад, стала причиной ледникового периода.

Ученые уже зарегистрировали 98% околоземных тел, а так же их орбит. Ученые планируют отправить ракету с взрывчаткой в космос, в случае угрозы падения на Землю космического тела. Но у подобных технологий у человечества нет, даже при необходимости запуска на Луну, а взрывчатка должна быть отправлена значительно дальше.

Напрашивается вывод, что основная проблема в технологиях. Масштабность проблемы с метеоритом, проблема всего существующего человечества, причем без политики. Исследователям необходимо объединяться и искать варианты решения потенциальной угрозы.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:50
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