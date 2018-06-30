Физики экспериментально доказали возможность существования магнитного монополя

Современная теория гласит, что магнитное поле образуется в результате взаимодействия двух полюсов: южного и северного (диполе). Тогда как электрическое поле порождается движением электрона. Состояние электромагнитного поля описывается уравнением Максвела, истину которого подтверждают многочисленные эксперименты.Однако некоторые ученые все же считают, что существует монополь магнитного поля. Последний эксперимент с квантовым газом косвенно может доказать наличие такого источника.Для получения квантового газа необходимо охладить атомы до практически абсолютного нуля. Затем воздействуя на атомы (электроны которых почти неподвижны) радио- и микроволновым облучением ученые способны поменять его спин. Но странность заключалась в том, что после эксперимента спин атома не возвращался в первоначальное состояние.Увидев причину в магнитном монополе, физики попытались исключить его гипотетическое влияние, в этом случае спин атома приходил в нормальное состояние.