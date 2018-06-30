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Физики экспериментально доказали возможность существования магнитного монополя

Ученые считают, что им удалось найти источник магнитного поля — монополь. Современный раздел электромагнитной теории физики всячески отрицает существование такого источника, ведь если он действительно найдется, то ученым придется переписать уравнение Максвела и пересмотреть все знания.

Современная теория гласит, что магнитное поле образуется в результате взаимодействия двух полюсов: южного и северного (диполе). Тогда как электрическое поле порождается движением электрона. Состояние электромагнитного поля описывается уравнением Максвела, истину которого подтверждают многочисленные эксперименты.

Физики экспериментально доказали возможность существования магнитного монополя


Однако некоторые ученые все же считают, что существует монополь магнитного поля. Последний эксперимент с квантовым газом косвенно может доказать наличие такого источника.

Для получения квантового газа необходимо охладить атомы до практически абсолютного нуля. Затем воздействуя на атомы (электроны которых почти неподвижны) радио- и микроволновым облучением ученые способны поменять его спин. Но странность заключалась в том, что после эксперимента спин атома не возвращался в первоначальное состояние.

Увидев причину в магнитном монополе, физики попытались исключить его гипотетическое влияние, в этом случае спин атома приходил в нормальное состояние.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 23:25
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