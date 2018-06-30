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После операции на позвоночнике дочка Елены Воробей надела туфли на высоком каблуке

Юмористка Елена Воробей в социальной сети похвасталась работой немецких специалистов. Её дочка, мучавшаяся от сколиоза, после проведенной операции на позвоночнике полностью восстановилась.

После операции на позвоночнике дочка Елены Воробей надела туфли на высоком каблуке


Скорое выздоровление дочери Воробей ничуть не поразило фанатов звёздной мамы. Юмористка поделилась с поклонниками фото, на котором Елена и София позируют в Большом театре. Для посещения первого в жизни девушки похода на спектакль она надела чёрное платье, которое демонстрирует её стройные ноги. Подчеркнуть свой высокий рост София приняла решение необычной для нее обувью. На ногах дочки Воробей можно увидеть туфли на высоком каблуке.

После операции на позвоночнике дочка Елены Воробей надела туфли на высоком каблуке


Стоит напомнить, что в мае актриса призналась поклонникам касательно страшной болезни дочери, которую вылечили немецкие врачи. Елена, публикуя новости в соцсети о состоянии Софии, рассказывала о сложном хирургическом вмешательстве на позвоночнике, которое перенесла её дочь.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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