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NASA: Инопланетная жизнь может выглядеть иначе, чем земная

Специалисты NASA, исследующие возможность существования разумной инопланетной жизни, считают, что представители внеземных цивилизаций могут существенно отличаться от тех, которые представляют себе люди.

NASA: Инопланетная жизнь может выглядеть иначе, чем земная


Так, в частности, астробиолог из Исследовательского центра NASA Мэри Паренте считает, что инопланетяне могут выглядеть очень необычно. Например, растения на других планетах будут иметь не привычный землянам зеленый цвет, а, скажем, фиолетовый. Кроме того, пришельцы должны будут приспосабливаться к мирам, содержащим очень мало кислорода в атмосфере, что также отразится на их внешнем виде.

Физик из США Митио Каку считает, что с большой долей вероятности инопланетяне могут быть похожи на осьминогов.

Однако проверить теории ученых пока не представляется возможным, так как у человечества для исследования чужих миров нет настолько развитых технологий. В данное время отслеживать экзопланеты астрономам помогают мощные космические телескопы Hubble Kepler NASA.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:12
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