Александра Шева растолстела так, что ее талия стала квадратной

«Фотошоп тела и ног. Сразу видно иди лучше худей и реальные фотки ставь», «Че ты такая жирная стала?», «И так не распрекрасная девица... Куда себя более уродовать. Научись фотошопом пользоваться...», «Вообще квадратная стала», «Неудачный фотошопик», - писали они.

И к их числу можно отнести и Александру Шеву, которая пришла в периметр симпатичной и стройной. Но вместо того, чтобы поддерживать свою красоту, она с каждым днем только теряет свою привлекательность.Участница постоянно набирает вес из-за чего подписчики постоянно просят ее взяться за себя и привести свою фигуру в порядок. Однако брюнетка предпочитает продолжать есть и пить «виноградный сок», а лишние килограммы убирать с помощью фотошопа, но это не всегда помогает.К примеру, на одном из последних снимков Саша приняла неудачную позу, из-за стали видны последствия обработки, но совсем не так, как она этого хотела. Все дело в том, что ноги Шевы казались слишком худыми, а вот талии практически было невидно, по словам поклонников, она стала квадратной.В комментариях к публикации фанаты снова стали призывать Шеву отправиться в тренажерный зал, напоминая, что если она не возьмется за свою фигуру основательно, то останется не только без мужчины, но и рискует начать донашивать одежду после Александры Черно.