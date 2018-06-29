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Александра Шева растолстела так, что ее талия стала квадратной

Многие девушки приходят на «Дом-2» не столько за отношениями, сколько за бесплатными пластическими операциями. Мало кто отказывался от возможности исправить нос, увеличить губы или грудь, а также нарастить волосы за счет телепроекта или рекламной акции, однако такие все же есть.

И к их числу можно отнести и Александру Шеву, которая пришла в периметр симпатичной и стройной. Но вместо того, чтобы поддерживать свою красоту, она с каждым днем только теряет свою привлекательность.

Александра Шева растолстела так, что ее талия стала квадратной


Участница постоянно набирает вес из-за чего подписчики постоянно просят ее взяться за себя и привести свою фигуру в порядок. Однако брюнетка предпочитает продолжать есть и пить «виноградный сок», а лишние килограммы убирать с помощью фотошопа, но это не всегда помогает.

К примеру, на одном из последних снимков Саша приняла неудачную позу, из-за стали видны последствия обработки, но совсем не так, как она этого хотела. Все дело в том, что ноги Шевы казались слишком худыми, а вот талии практически было невидно, по словам поклонников, она стала квадратной.

Александра Шева растолстела так, что ее талия стала квадратной


В комментариях к публикации фанаты снова стали призывать Шеву отправиться в тренажерный зал, напоминая, что если она не возьмется за свою фигуру основательно, то останется не только без мужчины, но и рискует начать донашивать одежду после Александры Черно.

«Фотошоп тела и ног. Сразу видно иди лучше худей и реальные фотки ставь», «Че ты такая жирная стала?», «И так не распрекрасная девица... Куда себя более уродовать. Научись фотошопом пользоваться...», «Вообще квадратная стала», «Неудачный фотошопик», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:04
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