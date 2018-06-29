Ольга Рапунцель показала фотографию с подросшей дочкой

В комментарии к публикации звезда телестройки предложила своим поклонникам выбрать, хотят ли они увидеть лицо малышки или же нет.Оля Рапунцель и ее супруг Дима Дмитренко являются одними из наиболее ярких и популярных участников телестройки. Молодые люди имеют огромное количество поклонников и немалое число хейтеров.По причине последних Дмитрий и Ольга решили не показывать лицо новорожденной дочери, а также не придавать огласке ее имя, сохраняя интригу до своего появления на проекте.Семейство «брендов» часто публикует фото и видео, на которых демонстрирует подписчикам свою любовь. Однако фотографии малышки это большая редкость. К тому же если в соцсетях фото девочки и появляются, сделаны они так, что понять настоящий ли это ребенок или же нет просто невозможно.Однако, несколько часов назад молодая мама все-таки решилась показать своим подписчикам дочку. И хотя наследница была повернута к камере спиной, поклонникам удалось увидеть, как подросла малышка.Фолловеры Рапунцелей оставили множество теплых комментариев, а буквально за несколько минут снимок звездного семейства собрал более 58 тысяч лайков.