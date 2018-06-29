Робот NAO научился помогать детям, используя их эмоции
На основании научных исследований доказано, что методом машинного обучения можно снабдить робота свойствами определения эмоций ребенка, помогая ему тем самым при лечении высокофункционального аутизма. Работает машинное обучение методом определения степени физиологических показателей ребенка. Так же, робот учится устанавливать эмоциональное состояние, делая персонифицированную терапию ребенка. Благодаря всему этому, роботом облегчается обучение ребенка соответствующей эмоциональной реакцией, что делает его более действенным.
Личности с высокофункциональным аутизмом трудно выражают свои эмоции, им тяжело анализировать действия других людей. В данном случае необходима тренировка эмоционального восприятия, причем с раннего возраста, когда начинаю проявляться первые симптомы расстройства.
В основу робота заложили новый метод, принимающий и анализирующий данные по трем видам, визуальному (анализ лица и позы тела с помощью камер), аудиторному (запись голоса ребенка) и физиологическому (запись температуры тела, сердцебиения и электрической активности используя сенсоры умных часов).
Как выяснили ученые, подготовленный данным методом робот, определяет точность показателей на уровне до 58,9%, который превышает все возможности предыдущих разработок.
Создатели сообщили, что новым методом обучения роботов, значительно облегчается лечение детей с выраженным высокофункциональным аутизмом, делая его более действенным.