Робот NAO научился помогать детям, используя их эмоции

Личности с высокофункциональным аутизмом трудно выражают свои эмоции, им тяжело анализировать действия других людей. В данном случае необходима тренировка эмоционального восприятия, причем с раннего возраста, когда начинаю проявляться первые симптомы расстройства.В основу робота заложили новый метод, принимающий и анализирующий данные по трем видам, визуальному (анализ лица и позы тела с помощью камер), аудиторному (запись голоса ребенка) и физиологическому (запись температуры тела, сердцебиения и электрической активности используя сенсоры умных часов).Как выяснили ученые, подготовленный данным методом робот, определяет точность показателей на уровне до 58,9%, который превышает все возможности предыдущих разработок.Создатели сообщили, что новым методом обучения роботов, значительно облегчается лечение детей с выраженным высокофункциональным аутизмом, делая его более действенным.