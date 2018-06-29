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Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс" предполагает запуск посадочного модуля и ровера "Пастер" на поверхность Красной планеты. Новейшее оборудование позволит выискивать молекулярные следы биологических веществ на глубине в 2 м, пишет портал ТАСС.

Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе


Завлабораторией ИКИ РАН, участвующий в проекте "ЭкзоМарс", Даниил Родионов считает, что "Пастер" с высокой степенью вероятности найдет следы существования живых существ. Ровер оснащен 9 инструментами, 2 из которых российского производства. Планируется, что аппарат сможет пробурить скважину глубиной в 2 м, получив чистые образцы марсианской породы. Именно их впоследствии предлагается анализировать спектрометром.

На посадочной платформе также будут российские приборы (11 датчиков из 13). Аппарат должен провести анализ погодных условий на Марсе и измерить магнитосферу планеты. Считается, что магнитная оболочка улетучилась несколько миллиардов лет назад.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 21:10
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