Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе

Завлабораторией ИКИ РАН, участвующий в проекте "ЭкзоМарс", Даниил Родионов считает, что "Пастер" с высокой степенью вероятности найдет следы существования живых существ. Ровер оснащен 9 инструментами, 2 из которых российского производства. Планируется, что аппарат сможет пробурить скважину глубиной в 2 м, получив чистые образцы марсианской породы. Именно их впоследствии предлагается анализировать спектрометром.На посадочной платформе также будут российские приборы (11 датчиков из 13). Аппарат должен провести анализ погодных условий на Марсе и измерить магнитосферу планеты. Считается, что магнитная оболочка улетучилась несколько миллиардов лет назад.