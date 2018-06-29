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Астробиологи: Межзвездное пространство включает «жирные» молекулы

Австралийские астробиологи Университета Нового Южного Уэльса при активном взаимодействии со своими турецкими коллегами из Университета Эге обнаружили, что Вселенная пронизана огромным количеством "жирных" молекул из углеводорода, которые способны прилипать к космическим кораблям.

Астробиологи: Межзвездное пространство включает «жирные» молекулы


Международная группа ученых определила, что в состав межзвездного вещества входят "жирные" молекулы, способные образовывать пленку на обшивке космических кораблей. Данные соединения углеводорода токсичны. Исследователи подчеркивают, что часть соединений представлена силикатами, напоминающими обычный земной песок.

Астрофизики отмечают, что углерод и водород остаются наиболее распространенными веществами во Вселенной, из которых состоит практически все, пишет портал "Популярная механика".
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:15
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