Новокаледонский ворон может делать себе инструменты по памяти
Британскими учеными Кембриджского университета (University of Cambridge) в ходе проведения исследований установлено, что представители новокаледонских воронов могут по памяти воссоздать инструменты, которые они видели раннее. Так же, у птиц есть способность модификации собственных и чужих инструментов.
Новокаледонскому ворону доступно не только использование, но и изготовление орудий. Делают они колючки и крюки, которые применяют для добывания под корой питательных личинок. Причем орудие они забирают с собой, для использования в дальнейшем. Ворон способен целыми десятилетиями помнить свою инструкцию, как он создавал инструмент и рассказать про свой опыт другим особям. Птицами не просто выполняются подражающие действия изготовления, они запоминают инструмент и моделируют свои собственные. Такое не замечалось у большинства животных, только у человека.
Учеными проведены эксперименты по обучению воронов бросать, за вознаграждение, бумажки в определенные отверстия. Каждый этап определял вознаграждения только за карточки с определенным размером. По завершению этапов, птицы получали большой лист бумаги, где они отрывали кусочки. Как выяснилось, эти куски были сходны по размеру с теми, которые вороны оценили, как вознаграждение.
При эксперименте, в стае выделен один ворон, отрывающий не просто кусок бумаги, он еще и клювом сравнивал и подгонял размеры. Это кусочки почти идеально получались, как карточки с предыдущего этапа. Ученые продолжают эксперименты с воронами, цель определить продолжительность фиксирования информации птицами.