Новокаледонский ворон может делать себе инструменты по памяти

Новокаледонскому ворону доступно не только использование, но и изготовление орудий. Делают они колючки и крюки, которые применяют для добывания под корой питательных личинок. Причем орудие они забирают с собой, для использования в дальнейшем. Ворон способен целыми десятилетиями помнить свою инструкцию, как он создавал инструмент и рассказать про свой опыт другим особям. Птицами не просто выполняются подражающие действия изготовления, они запоминают инструмент и моделируют свои собственные. Такое не замечалось у большинства животных, только у человека.Учеными проведены эксперименты по обучению воронов бросать, за вознаграждение, бумажки в определенные отверстия. Каждый этап определял вознаграждения только за карточки с определенным размером. По завершению этапов, птицы получали большой лист бумаги, где они отрывали кусочки. Как выяснилось, эти куски были сходны по размеру с теми, которые вороны оценили, как вознаграждение.При эксперименте, в стае выделен один ворон, отрывающий не просто кусок бумаги, он еще и клювом сравнивал и подгонял размеры. Это кусочки почти идеально получались, как карточки с предыдущего этапа. Ученые продолжают эксперименты с воронами, цель определить продолжительность фиксирования информации птицами.