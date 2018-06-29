Не верящий в мистику Франц Шнайдер узнал о расах пришельцев и вечной жизни людей от духа императора Клавдия

Итог многолетних контактов с духами были изложен в книге Хильгергарды Шефер, тоже ставшей участницей таких событий. Она не пыталась вызвать сенсацию, популяризируя данное направление, но в точности передала все записи сеансов вместе с загадочными схемами, переданными посланниками иных миров.Эксперты отметили, что сложность материала не является выдумкой автора, а также были поражены добротой незримого существа, охотно отвечающего на вопросы людей, касающиеся мироздания и смерти. Он говорил о многомерных мирах, упомянув о событиях на нашей планете в древние времена, а также поддерживал особ, желающих найти ответы на волнующие темы. Всемогущество, именуемое Богом, не может быть понято человеком, потому что для этого нужно духовно приблизиться к понятию абсолютной любви, ставшие его качеством.Материальный мир создан из различных энергий, которые несут информацию, неизвестную науке. Даже бактерия имеет свои задачи в этом круговороте событий, но смерти не существует. Люди всегда будут жить в различных формах, выйдя из источника создания и вернувшись назад, чтобы начать новый путь. Мы являемся сверхсознанием, о чем красноречиво напоминает реинкарнация, чтобы душа не смогла заблудиться во время пути.Она воплощается в тело на промежуточной ступени духовной эволюции, совершенствуя свой опыт и мудрость, а дальше становится частью высшего света- разума. Клавдий отметил, что незримые духи находятся в любом природном явлении, вот только человек не замечает их из-за своего маленького видимого пространства. В моменты совместного путешествия с этими существами он ощущает безграничное счастье, интуитивно понимая смысл бытия.Личный опыт каждого лица не относится к добру и злу в мирском понимании, что также относится ко времени. Потому религия может одновременно быть благом и опасностью, но первоисточниками стали понятия божественной любви. Люди не осознали эти принципы, облекая их в догмы, после чего стали носить духовные смирительные рубашки. Библия является сакральной книгой, включившей в себя много зашифрованной информации, но, к сожалению, священные тексты были искажены и превратно поняты богословами.Это относится и к Новому Завету, описавшему реальные события, подвергшиеся различным трактовкам, так как настоящая жизнь Христа отличалась от привычных канонов. Кроме духа императора медиумы общались с Николой Теслой, святым Николаем и римским папой, упоминающим о предвзятом отношении к тайнам бытия со стороны науки и религии. Также были подтверждены теории исследователей, касающиеся внеземных цивилизаций. Оказалось, что нашу планету в древности колонизировали расы существ, имеющие знания и технологии, до сих пор недоступные землянам.Потом конфликты между расами стали причиной их гибели, а люди возникли после генетических экспериментов этих созданий. Свидетели таких бесед покинули наш мир, но люди продолжают заниматься спиритизмом из праздного любопытства, пренебрегая советами профессионалов. Герой нашей истории предупредил медиумов, что такие контакты с тонкими мирами могут быть опасными для людей, потому что есть много злых духов, находящихся рядом с физическим миром и только опытные специалисты могут сразу заметить их и поставить защиту.Никола Тесла говорил о торсионных полях, формирующих Вселенную, которые вращаются по незримой спирали. Потому лабиринты и ее изображения всегда являлись святынями предков, а также заключены в графике последовательности чисел, открытом Фибоначчи, что можно заметить в творениях природы.