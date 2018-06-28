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Ученые построили мост из воды

Группа ученых из команды TU Wien построила на минеральной поверхности мост из молекул воды. По словам химиков, подобный эксперимент им удалось провести благодаря свойствам молекулярной структуры воды. Ученые и раньше возводили мосты из воды, но тогда им требовалось стабильное электромагнитное поле.

Структуру, которую образуют молекулы воды, называют мостом по той причине, что в определенных условиях жидкость словно поднимается над поверхностью, из-за чего появляется своеобразная арка. Подобное соединение хрупкое, но оно становится устойчивым, если в группе накапливается больше трех атомов.

Ученые построили мост из воды


В новом эксперименте молекулы воды были помещены в низкотемпературный резервуар с вакуумом. Постепенно резервуар нагревали до температуры – 30° C, дойдя до этой отметки, молекулы воды начинали отрываться от поверхности и соединяться в виде моста.

Ученые считают, что эта реакция похожа на процесс закипания, когда температура воды достигает 100° C. Однако чтобы увидеть «водяные мосты» необходимо для этого создать специфические условия. В дальнейшем из мостиковой структуры можно будет добывать энергию благодаря наличию химических связей.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:32
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