Ученые построили мост из воды

Структуру, которую образуют молекулы воды, называют мостом по той причине, что в определенных условиях жидкость словно поднимается над поверхностью, из-за чего появляется своеобразная арка. Подобное соединение хрупкое, но оно становится устойчивым, если в группе накапливается больше трех атомов.В новом эксперименте молекулы воды были помещены в низкотемпературный резервуар с вакуумом. Постепенно резервуар нагревали до температуры – 30° C, дойдя до этой отметки, молекулы воды начинали отрываться от поверхности и соединяться в виде моста.Ученые считают, что эта реакция похожа на процесс закипания, когда температура воды достигает 100° C. Однако чтобы увидеть «водяные мосты» необходимо для этого создать специфические условия. В дальнейшем из мостиковой структуры можно будет добывать энергию благодаря наличию химических связей.