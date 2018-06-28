Ученые: Соевое молоко несет смертельную опасность для маленьких детей

Модное нынче растительное питание, которое приветствуют многие мамочки как более полезное для своих чад, небезопасно и даже может привести к летальному исходу. Соевое молоко, как признают ученые, действительно содержит огромное количество кальция и опережает в этом отношении коровье молоко. Но такое вещество как фитин, содержащееся в молоке из сои, мешает не вполне сформированному детскому организму усвоить необходимые питательные вещества. В результате, у детей тормозится развитие, может появиться аллергия, развиться рахит.С мнением французских коллег полностью согласны российские ученые. Они призывают на законодательном уровне запретить переводить маленьких детей на растительное питание.