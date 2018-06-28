Ученые: Соевое молоко несет смертельную опасность для маленьких детей
Ученые-диетологи из Франции пришли к выводу, что соевое молоко несет смертельную опасность для несформировавшегося организма маленьких детей.
Модное нынче растительное питание, которое приветствуют многие мамочки как более полезное для своих чад, небезопасно и даже может привести к летальному исходу. Соевое молоко, как признают ученые, действительно содержит огромное количество кальция и опережает в этом отношении коровье молоко. Но такое вещество как фитин, содержащееся в молоке из сои, мешает не вполне сформированному детскому организму усвоить необходимые питательные вещества. В результате, у детей тормозится развитие, может появиться аллергия, развиться рахит.
С мнением французских коллег полностью согласны российские ученые. Они призывают на законодательном уровне запретить переводить маленьких детей на растительное питание.
Модное нынче растительное питание, которое приветствуют многие мамочки как более полезное для своих чад, небезопасно и даже может привести к летальному исходу. Соевое молоко, как признают ученые, действительно содержит огромное количество кальция и опережает в этом отношении коровье молоко. Но такое вещество как фитин, содержащееся в молоке из сои, мешает не вполне сформированному детскому организму усвоить необходимые питательные вещества. В результате, у детей тормозится развитие, может появиться аллергия, развиться рахит.
С мнением французских коллег полностью согласны российские ученые. Они призывают на законодательном уровне запретить переводить маленьких детей на растительное питание.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 22:50