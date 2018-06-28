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Ученые: Соевое молоко несет смертельную опасность для маленьких детей

Ученые-диетологи из Франции пришли к выводу, что соевое молоко несет смертельную опасность для несформировавшегося организма маленьких детей.

Ученые: Соевое молоко несет смертельную опасность для маленьких детей


Модное нынче растительное питание, которое приветствуют многие мамочки как более полезное для своих чад, небезопасно и даже может привести к летальному исходу. Соевое молоко, как признают ученые, действительно содержит огромное количество кальция и опережает в этом отношении коровье молоко. Но такое вещество как фитин, содержащееся в молоке из сои, мешает не вполне сформированному детскому организму усвоить необходимые питательные вещества. В результате, у детей тормозится развитие, может появиться аллергия, развиться рахит.

С мнением французских коллег полностью согласны российские ученые. Они призывают на законодательном уровне запретить переводить маленьких детей на растительное питание.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 22:50
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