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Учёные рассказали о странных привычках, спасающих жизнь

Учёные рассказали, что некоторые привычки способны продлить жизнь человека. Речь идёт не о здоровом образе жизни, а о привычках, которые зачастую негативно воспринимаются в обществе.

Учёные рассказали о странных привычках, спасающих жизнь


Учёные рассказали, что некоторые негативные и странные привычки могут спасти жизнь. Специалисты рассказали о четырёх склонностях, имеющих неожиданный положительный эффект.

1. Употребление спиртных напитков. Умеренное распитие вина снижает риск развития множества сердечно-сосудистых заболеваний. Норма напитка не должна превышать 32 граммов в сутки.

2. Неряшливость. Недостаточная забота о гигиене тела может послужить на пользу. Частые купания смывают защитный слой бактерий, покрывающих эпидермис, что открывает дорогу для вирусов.

3. Пренебрежение чисткой зубов. Использование некачественных щеток и средств для гигиены полости рта может разрушить зубную эмаль.

4. Любовь к одиночеству и тишине. Громкие звуки могут вызвать колебания гормонального фона, что сказывается на нервной системе.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:40
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