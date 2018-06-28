Учёные рассказали о странных привычках, спасающих жизнь
Учёные рассказали, что некоторые привычки способны продлить жизнь человека. Речь идёт не о здоровом образе жизни, а о привычках, которые зачастую негативно воспринимаются в обществе.
Учёные рассказали, что некоторые негативные и странные привычки могут спасти жизнь. Специалисты рассказали о четырёх склонностях, имеющих неожиданный положительный эффект.
1. Употребление спиртных напитков. Умеренное распитие вина снижает риск развития множества сердечно-сосудистых заболеваний. Норма напитка не должна превышать 32 граммов в сутки.
2. Неряшливость. Недостаточная забота о гигиене тела может послужить на пользу. Частые купания смывают защитный слой бактерий, покрывающих эпидермис, что открывает дорогу для вирусов.
3. Пренебрежение чисткой зубов. Использование некачественных щеток и средств для гигиены полости рта может разрушить зубную эмаль.
4. Любовь к одиночеству и тишине. Громкие звуки могут вызвать колебания гормонального фона, что сказывается на нервной системе.
Учёные рассказали, что некоторые негативные и странные привычки могут спасти жизнь. Специалисты рассказали о четырёх склонностях, имеющих неожиданный положительный эффект.
1. Употребление спиртных напитков. Умеренное распитие вина снижает риск развития множества сердечно-сосудистых заболеваний. Норма напитка не должна превышать 32 граммов в сутки.
2. Неряшливость. Недостаточная забота о гигиене тела может послужить на пользу. Частые купания смывают защитный слой бактерий, покрывающих эпидермис, что открывает дорогу для вирусов.
3. Пренебрежение чисткой зубов. Использование некачественных щеток и средств для гигиены полости рта может разрушить зубную эмаль.
4. Любовь к одиночеству и тишине. Громкие звуки могут вызвать колебания гормонального фона, что сказывается на нервной системе.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:40