Учёные рассказали, что некоторые негативные и странные привычки могут спасти жизнь. Специалисты рассказали о четырёх склонностях, имеющих неожиданный положительный эффект.Употребление спиртных напитков. Умеренное распитие вина снижает риск развития множества сердечно-сосудистых заболеваний. Норма напитка не должна превышать 32 граммов в сутки.Неряшливость. Недостаточная забота о гигиене тела может послужить на пользу. Частые купания смывают защитный слой бактерий, покрывающих эпидермис, что открывает дорогу для вирусов.Пренебрежение чисткой зубов. Использование некачественных щеток и средств для гигиены полости рта может разрушить зубную эмаль.Любовь к одиночеству и тишине. Громкие звуки могут вызвать колебания гормонального фона, что сказывается на нервной системе.